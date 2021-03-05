«Единая Россия» готова помочь волонтерам на пути в большую политику

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О готовности помогать и поддерживать добровольцев, желающих участвовать в политической жизни страны, заявили в ЕР. Партия солидарна с мнением Путина, которое он озвучил в ходе встречи с активистами движения «Мы вместе» в нынешний четверг.

О позиции президента рассказал томский депутат Владимир Самокиш. Он пояснил, что волонтеры как никто понимают нужды обычных россиян, и потому их участие будет полезно на любых уровнях власти, сообщает «Наш город». Самокиш назвал добровольцев «примером для подражания» и заявил, что подобных людей должно быть больше – и в Государственной думе, и в законодательных собраниях.

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В движение волонтеров, по словам главы государства, входят граждане с разными понятиями и взглядами. Вовлечение таких людей в сферы власти, считает Путин, поможет найти более гибкие и конструктивные решения вопросов, касающихся развития страны и отдельных регионов.

Глава государства выразил мнение, что у любого человека, вне зависимости от его убеждений, должна быть возможность участия в политической жизни страны. Такой подход, по его словам, поможет государству «двигаться вперед».

- Что касается меня, то я – за, и я уже говорил об этом, - заявил президент.

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В свою очередь к волонтерам обратился Дмитрий Медведев. Он отметил, что привлечение к предстоящим выборам волонтеров – ответственный шаг. Он напомнил активистам об ответственности и призвал реально оценивать свои возможности и силы.

Подтвердил готовность ЕР помогать и поддерживать волонтеров и Андрей Турчак. По словам секретаря генсовета ЕР, каждый желающий из добровольцев может испытать свои силы в ходе проведения предварительного голосования.

- Будем рады видеть… Поможем, поддержим, подскажем, – заверил Турчак.

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Он напомнил, что предварительное голосование состоится в период с 24 по 30 мая. Участвовать в отборе кандидатов сможет любой житель России, сообщает сайт «Единой России».

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- С каждым месяцем работа #МыВместе набирает обороты и охватывает всё больше сфер нашего общества. Меня, как организатора деятельности проекта в регионе, особенно радует, что меры поддержки развиваются синхронно нашей работе. На этой неделе для тысяч волонтёров праздник годовщины акции взаимопомощи #МыВместе, хочется поздравить каждого причастного, поблагодарить за смелость и неравнодушие. Этот год показал, насколько важна активная гражданская позиция в такой сложный период, как пандемия. Надеюсь, что участие в предварительном голосовании примут граждане, достойно проявившие себя в период пандемии, болеющие душой за благополучие граждан и развитие своего региона, – отметила Ангелина Шершнева региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» в Саратовской области, руководитель регионального волонтерского штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

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