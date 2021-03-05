Паводок в Саратовской области: что ожидать в 2021 году и кто отвечает за безопасность людей

Тренировка по ликвидации прорыва плотины прошла в Энгельсском районе Фото: Александр Уриевский

Снега в Саратовской области вроде много, а льда еще больше, затопит кого-то в регионе весной 2021 года или нет? Ответ знают в ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Но говорят о прогнозах с осторожностью, которая обусловлена многолетними наблюдениями и практикой. Чего только не бывало с капризами природы.

Если коротко, большого паводка, о котором предупреждают чиновники, ждать не приходится. Запаса влаги в снегу, по зимним подсчетам, достаточно, чтобы наполнить водохранилища, но угрозы населенным пунктам и людям пока нет. Однако при этом все филиалы ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» в регионе готовятся к паводку и настраиваются на самый худший сценарий. Излишняя бдительность и проверка готовности к разгулу стихии лучше, чем ситуация, когда люди оказываются в критическом положении.

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В Энгельсе 4 марта прошел семинар для руководителей подразделений «Саратовмелиоводхоза» по выполнению плана мероприятий для обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка на объектах оросительных систем.

Крупные наводнения по России ежегодно происходят на 40-70 объектах. В Саратовской области есть 27 водохранилищ, где могут быть подобные ЧП. По расчетам специалистов, если не держать под наблюдением все водоемы и гидротехнические сооружения - плотины, каналы, пруды, то в случае аварий на них суммарный ущерб только в Саратовской области может составить сегодня 2,7 млрд рублей, затопить может 40 населенных пунктов с более чем 9 тысячами жителей.

Среди самых потенциально опасных сегодня в регионе называются Марьевское водохранилище в Перелюбском районе, Верхнеперекопновское и Большеузенское водохранилища в Ершовском районе, Лебедевское в Краснокутском районе, Нижнекамышовское водохранилище в Дергачевском, водохранилище на реке Баланда в Калининском районе. Все они находятся в русле малых рек, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации пострадают те, кто расположен ниже по течению реки.

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- Мы должны быть готовы к любым сюрпризам природы, готовы предотвратить разрушения объектов и гибель людей. Для этого комиссионно должны быть обследованы все сооружения, определены дефекты и меры их устранения. Категорически запрещается проводить сброс воды поверх закрытых затворов, это чревато поломкой оборудования и созданием прорывной волны. В ходе паводка полностью требуется запретить проезд по плотинам, особенно переливным, для предотвращения несчастных случаев. Лучший запрещающий знак - бетонный блок на подъезде к плотине, - проинструктировал руководителей филиалов заместитель директора «Саратовмелиоводхоза» по эксплуатации мелиоративных систем водопользования и кадастра Василий Гордиенко.

Он напомнил, что по каждому задекларированному водохранилищу, которых в регионе сегодня 27, ведутся 11 журналов с отметками о состоянии объекта, качестве воды, защитных сооружений, итогах проверок и т.д. Это единственный документ, по которому осуществляется оценка деятельности специалистов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» контролирующими органами.

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- За десять последних лет мы оцениваем основные показатели: интенсивность осадков, запас влаги в почве, то есть осенних дождей, глубины промерзания почвы и интенсивность снеготаяния.

Последний сильный паводок был в 2014 году, тогда было даже два паводка - в феврале и апреле.

В 2019 году снега было много, а паводка не было, в 2020 году снега было меньше, паводка - ноль.

Вообще за последние десять лет было всего два полноводных года, а раньше в пятилетку было по два нормальных года по воде. Климатические изменения, как мы видим, уже достигли наших территорий.

Все 60 водохранилищ в регионе сегодня практически пустые, не более 40 процентов от проектных значений. Но практика показывает, что расслабляться нельзя в любой ситуации. Поэтому в филиалах «Саратовмелиоводхоза» созданы 18 аварийных бригад, готовы 102 единицы техники, с 16 по 19 февраля прошли тренировки на 27 декларированных водохранилищах, - рассказал Сергей Чащин, директор Саратовского обводнительного канала филиала.

На семинаре-совещании выступили все руководители филиалов, рассказавшие о ситуации с предстоящим паводком в их зоне ответственности. Чем дальше на юго-восток, тем чаще звучало пожелание паводка посильнее, чтобы что-то осталось в местных водохранилищах.

Руководитель Новоузенского филиала сказал прямо: у нас важно даже не то, как безопасно пропустить, а как не пропустить, как аккумулировать воду, которой там нет.

В Алгае фермеры уже начинают заключать договоры с филиалами «Саратовмелиоводхоза» на закачку воды в лиманы. Как было заявлено на совещании, нет проблем с тем, чтобы начать аналогичные работы в других засушливых районах, к примеру в Дергачевском.

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Совещание продолжилось практической тренировкой - разыграли сценарий с превышением уровня воды на Мечеткинском водохранилище в Энгельсском районе. Все участники совещания выехали на место предполагаемого прорыва плотины. Там уже была готова техника, а главное, специалисты ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», которые продемонстрировали на практике алгоритм устранения опасности при переливе плотины. Показали действия аварийных бригад, если в канале сброса воды застряло дерево, а также если произошло частичное обрушение плотины. Техника, ремонтные материалы, все под рукой.

Как заявил руководитель ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Дмитрий Полулях, жители Саратовской области могут спать спокойно, все гидротехнические сооружения под контролем, и в случае капризов природы или техногенных аварий у них есть все необходимые средства, чтобы сберечь имущество и жизни людей.