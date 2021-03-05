Цветы - один из самых традиционных подарков на 8 Марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Близится самый первый весенний праздник — 8 Марта. Одним из традиционных подарков всегда был и остается букет цветов.

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор по Саратовской области дал рекомендации, как выбрать самые красивые и свежие цветы.

- Чтобы букет дольше оставался свежим, важно учитывать состояние каждого цветка и правильные условия хранения, — отметили в ведомстве.

Правильно выбранный букет будет радовать дольше Фото: Екатерина Семенова

Стебель растения не должен быть слишком сухим. У розы, например, желательно сохранить «рубашку», то есть плотные нижние лепестки, которые обрамляют бутон. Поэтому, если продавец захочет их срезать, чтобы придать цветку более нарядный вид, то лучше его остановить.

Также стоит отдавать предпочтение цветам, бутоны которых раскрылись не полностью — так он проживет заметно дольше.

Лучше отдать предпочтение полураспустившимся бутонам Фото: Екатерина Семенова

Свежесть цветка можно определить также по эластичности и упругости его лепестков. Если они выглядят вялыми и чуть подсохшими, то от покупки лучше отказаться, ведь вскоре букет просто осыплется.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что искусственные украшения в букете — оборки, декорации, фольга — могут скрывать дефекты.

От декоративных излишеств в букете лучше отказаться Фото: Екатерина Семенова

И вот наконец красивые цветы куплены. Как же сохранить их свежесть, чтобы они еще долго радовали взгляд?

Перед тем как внести в теплое помещение, следует дать цветам привыкнуть к комнатной температуре, если они куплены на морозе. Для этого достаточно несколько минут подержать их в прихожей.

Купленные на морозе цветы вначале нужно приучить к комнатной температуре Фото: Екатерина Семенова

Потом кончик стебля следует подрезать наискосок острым ножом. Так он будет получать больше влаги. Если стебель жесткий и древовидный, то его конец лучше расщепить.

Нижние листья должны быть удалены, чтобы не гнили в воде.

Цветы надо сразу поставить в вазу с водой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи — отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». Щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик, — отметили в Роспотребнадзоре.

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