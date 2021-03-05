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Гендиректор Ассоциации «ОСО «Волга» Владимир Злобнов выступил с обращением в канун 8 Марта

Почетный строитель России поздравляет женщин Саратовской области
Источник:kp.ru
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Владимир Злобнов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», почетный строитель России

Владимир Злобнов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», почетный строитель России

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник – символ красоты, любви, искреннего восхищения и глубокого уважения к женщинам.

Умные, красивые, трудолюбивые, чуткие, смелые, талантливые - трудно даже перечислить все слова, которых вы достойны!

Вы щедро дарите свое тепло родным и близким, обладаете уникальной способностью сочувствовать и сопереживать, умеете оставаться собой в любой сложной ситуации.

Глубокое уважение и восхищение вызывают самоотверженный материнский труд женщин, умение хранить домашний очаг, готовность мудро и ответственно решать любые задачи.

Искренне желаю вам красоты, доброго здоровья, счастья и благополучия! Успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семье! Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, радостью и заботой близких!

С уважением, Владимир ЗЛОБНОВ

Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

Почетный строитель России

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