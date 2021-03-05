Гендиректор Ассоциации «ОСО «Волга» Владимир Злобнов выступил с обращением в канун 8 Марта

Владимир Злобнов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», почетный строитель России

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник – символ красоты, любви, искреннего восхищения и глубокого уважения к женщинам.

Умные, красивые, трудолюбивые, чуткие, смелые, талантливые - трудно даже перечислить все слова, которых вы достойны!

Вы щедро дарите свое тепло родным и близким, обладаете уникальной способностью сочувствовать и сопереживать, умеете оставаться собой в любой сложной ситуации.

Глубокое уважение и восхищение вызывают самоотверженный материнский труд женщин, умение хранить домашний очаг, готовность мудро и ответственно решать любые задачи.

Искренне желаю вам красоты, доброго здоровья, счастья и благополучия! Успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семье! Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, радостью и заботой близких!

С уважением, Владимир ЗЛОБНОВ

Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»

Почетный строитель России

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