Гендиректор Ассоциации «ОСО «Волга» Владимир Злобнов выступил с обращением в канун 8 Марта

Владимир Злобнов, генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга», почетный строитель России
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот замечательный весенний праздник – символ красоты, любви, искреннего восхищения и глубокого уважения к женщинам.
Умные, красивые, трудолюбивые, чуткие, смелые, талантливые - трудно даже перечислить все слова, которых вы достойны!
Вы щедро дарите свое тепло родным и близким, обладаете уникальной способностью сочувствовать и сопереживать, умеете оставаться собой в любой сложной ситуации.
Глубокое уважение и восхищение вызывают самоотверженный материнский труд женщин, умение хранить домашний очаг, готовность мудро и ответственно решать любые задачи.
Искренне желаю вам красоты, доброго здоровья, счастья и благополучия! Успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семье! Пусть каждый ваш день будет наполнен теплом, радостью и заботой близких!
С уважением, Владимир ЗЛОБНОВ
Генеральный директор Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга»
Почетный строитель России
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