Закон на глиняных ногах

Предприятие до недавнего времени входило в десятку самых крупных налогоплательщиков региона

Что такое для Саратовской области завод, на котором трудится более 1200 человек? Предприятие, которое до недавнего времени входило в десятку самых крупных налогоплательщиков региона? Уникальное производство, открывающее свои филиалы в других субъектах РФ и поставляющее свою продукцию по всей стране и за границу? Логичный ответ напрашивается сам собой: такой завод - один из столпов, на котором держится экономика губернии.

Сегодня этот столп может рухнуть. Уже закрыта одна производственная линия, на которой, в том числе, выпускалась экспериментальная для завода продукция - аэросани. Это техника стала, без преувеличения, одной из визитных карточек Саратовской области. Аэросани поставлялись во все регионы России, в страны ближнего зарубежья. До сих пор используются службами МЧС и зарекомендовали себя в спасательных операциях по всей стране, получив положительные отзывы спасателей Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, Дальнего Востока и многих других. Опытные образцы были поставлены для Вооруженных Сил РФ. Одна производственная линия - это примерно 30 человек. Но «на улице» могут оказаться все работники. А это, повторимся, более 1200 человек.

На первый взгляд ситуация кажется обычным спором, как это принято называть, «хозяйствующих субъектов». Производственные помещения и землю отнимают и выставляют на торги судебные приставы. Действуют они на основании судебного решения. Пока все звучит довольно логично. Вот только суд при вынесении решения отказался принимать во внимание, что важные для дела документы содержат поддельные подписи (подделка признана экспертами, заведено уголовное дело). Развал предприятия может остановится, если это уголовное дело будет направлено в суд. Да только вот процесс этот под различными предлогами волокитится с 2016 года, уже более пяти лет! И все это время собственники завода пытаются отстоять свое предприятие.

Удастся ли сохранить крупнейший саратовский завод? Пока однозначный ответ дать нельзя

Экскурс в историю

Речь во вступительной части, как могли догадаться наши читатели, идет об ООО «ТОРЭКС». «Комсомолка» уже неоднократно писала о сложившейся на заводе ситуации. Кратко напомним, как развивались события.

В 2015 году один из соучредителей «ТОРЭКС», Салават Мухитдинов, решил выйти из бизнеса и забрать свою часть уставного капитала. И вот тут вскрылась многоходовка, которую он готовил, по всей видимости, с 1992 года. По учредительным документам получалось, что ему принадлежит 31,5% уставного капитала. Тогда как в реальности должно быть не более 9%.

Доказательства, что доля завышена с помощью подделки документов, найти удалось. Были подняты архивные справки. Проведены экспертизы, показавшие, что подписи учредителей на документах, имеющихся в распоряжении Мухитдинова, поддельные. По данному факту было заведено уголовное дело. Следователи городского УМВД Саратова подготовили дело для направления в суд. То есть, все должно было решиться в 2016 году, когда арбитражный процесс по взысканию доли Мухитдинова только начинался. В таком случае арбитраж был бы обязан учесть решение суда по данному уголовному делу. Однако по формальным основаниям его забирают в Главное следственное управление МВД по Саратовской области. А здесь многотомное уголовное дело, готовое к направлению в суд, через 10 дней не проводя ни одного следственного действия прекращают якобы «за отсутствием состава преступления». Решение отменяется прокуратурой, дело возвращается на доследование. ГСУ снова его закрывает. Решение снова отменяет прокуратура. И такие «следственные качели» продолжаются в течение двух лет. И только после вмешательства Генеральной прокуратуры, в октябре 2018 года, материалы были переданы в Следственное управление СКР по Саратовской области, где следователи СКР, после года расследования, приходят к таким же выводам, как и городское следствие МВД в 2016 году: в действиях Мухитдинова по завышению своей доли есть мошенничество. Он вновь становится обвиняемым.

Казалось бы, победа. Но на дворе уже 2021 год, а в суде уголовное дело так и не было рассмотрено. Зато, пока оно волокитилось в ГСУ и незаконно прекращалось следственными органами, арбитражный суд принимает решение о взыскании с ООО «ТОРЭКС» в пользу семьи Мухитдиновых (сам Салават Мухитдинов уже умер) доли в 31,5%, 410 миллионов рублей - суммы в три с лишним раза большей чем та, на которую, на основании фактов уголовного дела, они могут претендовать. Ну а дальше вопрос техники, свою работу начали судебные приставы.

Уже закрыта одна производственная линия, на которой, в том числе, выпускалась экспериментальная для завода продукция - аэросани

Убийство завода

В настоящее время «ТОРЭКС» постепенно подводят к ликвидации. У предприятия отняли часть земли и помещений, из-за чего пришлось ликвидировать не только собственное производство комплектующих для дверей - панелей МДФ, но и производство уникальных аэросаней. Об этом мы уже говорили в начале статьи. Уже 29 марта пройдут вторые торги по всей оставшейся производственной площади «ТОРЭКС», после чего, несомненно - с помощью судебных приставов, она за бесценок отойдет семье Мухитдиновых. И вот уже после этого завод «ТОРЭКС» встанет полностью, в связи с чем на (пока еще) одном из крупнейших предприятий Саратовской области можно будет ставить крест.

Кстати, руководители «ТОРЭКС» не собираются уклоняться от исполнения решения суда, даже с учетом того, что принято оно без учета материалов уголовного дела о мошенничестве Мухитдинова. Долг погашен уже более чем на 126 миллионов рублей. Есть возможность и далее планомерно погасить оставшуюся часть, не останавливая производство. Но выбраны были именно крайние меры в виде изъятия производственной недвижимости.

Почему так? У нас есть предположение. Подкрепленное, впрочем, железными фактами. Если уголовное дело по факту мошенничества со стороны Мухитдинова все же попадет в суд (а оно, напомним, «подвисло» с 2016 года), перспективы «стрясти» с «ТОРЭКС» «лишние» сотни миллионов скорее всего станет крайне призрачной. Ведь тем самым будут разрушены глиняные ноги, на которых стоит весь этот колосс.

Ну и, думается нам, есть желание у семьи Мухитдиновых отомстить владельцам завода, которые решили не сдавать свое предприятие без боя. Получится ли сохранить производство? Перспективы есть. Но время работает явно не на «ТОРЭКС».

Производственное помещение "ТОРЭКС" предлагают под склад

Действует ОПГ

Сможет ли рядовой человек одной рукой удерживать уголовное дело от попадания в суд, а другой - протаскивать в судах нужные решения? Вряд ли. Есть все основания думать, что здесь действует целая ОПГ (организованная по интересам группа).

Посудите сами. Подделать учредительные документы Мухитдинов вполне мог самостоятельно. А вот дальше в схему отъема сотен миллионов рублей, скорее всего, начали включаться все новые и новые люди. Есть все основания для предположения, что некоторые из них носили (другие - носят по сей день) погоны. Видимо, приманкой для всех желающих откусить от «ТОРЭКС» кусок побольше стала фигурирующая в деле сумма. Ведь в какой-то момент Мухитдиновы пытались стребовать до 1,2 миллиарда рублей!

Сегодня цена вопроса уменьшена примерно в три раза, до 410 миллионов. Все равно по меркам Саратова, согласитесь, сумма очень заманчивая. О том, как собственники завода добивались справедливой оценки стоимости предприятия, можно написать отдельный рассказ (на страницах «Комсомолки» и на сайте издания мы это освещали).

Кстати, «война оценщиков» - отдельный эпизод в злоключениях «ТОРЭКС». Переоценили активы завода эксперты из Пензы, привлеченные, по всей видимости, не без помощи заинтересованной стороны - Мухитдиновыми. Реальную оценку дали представители саратовской фирмы. Кстати, против саратовского эксперта, который оценил стоимость доли не в 1,2 млрд рублей, как пензенцы, а в 410 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Кстати, тем же следователем, которая два года упорно прекращала уголовное дело о мошенничестве в отношении Мухитдинова. Дело против эксперта дважды прекращала прокуратура, но люди в погонах из ГСУ проявили сложно объяснимую настойчивость в этом вопросе. Суд пока не состоялся. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.

А вот когда ситуация дошла до отъема земли и помещений завода в счет уплаты долга, оценщики сыграли в обратную сторону и, как считают в «ТОРЭКС», существенно занизили их стоимость. Впрочем, трудно с этим не согласиться. Благоустроенная производственная территория площадью более 3200 кв.м., расположенная на проспекте 50 лет Октября, была передана Мухитдиновым по цене 26 млн рублей - чуть более 8 тысяч рублей за квадратный метр. При этом есть информация, что уже сейчас данная площадка продается Мухитдиновыми за 50 млн рублей.

А над работой самих оценщиков можно посмеяться. Если не было бы так грустно. При проведении оценки в первый раз эксперты… даже не приезжали в Саратов! Тогда их бумажку - по другому не назовешь - получилось оспорить. Второй раз оценщик к нам ненадолго заскочил. Но о качестве работы говорить не приходится. Например, трансформаторная будка со всем оборудованием по документам оказалась… «отдельно стоящим кирпичным зданием». Ляпов много, все перечислить сложно, да и не имеет смысла.

Компания, которая проводила оценку, расположена в Тюмени. Можно сказать: «жажда наживы в Сибирь завела». Только хотелось бы, чтобы правоохранительные органы тщательно изучили все обстоятельства дела «ТОРЭКС». И если предположение об ОПГ подтвердится, направили ее участников в Сибирь не фигурально, а буквально. Поближе к местам, где лес валят.

Но складывается впечатление, что на областном уровне силовики выглядят несколько беззубыми. Или заинтересованными. А федералам пока нет дела до завода где-то в «заМКАДье» - Саратовской области.

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