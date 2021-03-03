Скопинский маньяк не скрывал радости после выхода из колонии под Саратовом

Колония ИК-4 выпустила из своих недр на волю насильника Виктора Мохова Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 3 марта, из пугачевской ИК-4 в Саратовской области освободили Виктора Мохова, известного как Скопинского маньяка. В Рязанской области он похитил двух девочек-подростков и несколько лет удерживал их в плену в своем подвале, насилуя и издеваясь. Отсидев немногим менее 17 лет он был освобожден при сохранении над ним административного надзора на ближайшие шесть лет.

Рано утром, с пяти часов утра, у проходной ИК-4 дежурили журналисты. Они хотели встретить выходящего на свободу Мохова и задать ему вопросы, действительно, ли он раскаивается и осознал свою вину и зачем вообще пошел на такое преступление.

Ожидания оказались напрасными – УФСИН тайно вывезло за пределы колонии Виктора Мохова еще ночью. При этом на территории ИК-4 оказалась корреспондент одного из федеральных каналов. Ей удалось задать несколько вопросов одному из самых известных насильников в России, который при этом не получил пожизненного заключения. При ответе на вопросы Мохов не скрывал довольного выражения лица.

Виктор Мохов доволен, что освободился. Кадр из видео телеграм-канала "Честный детектив"

- А что у вас руки дрожат?

- Переживаю. Освобождение, как же.

- Едва скрываете эмоции, улыбаетесь. Есть повод для радости?

- Конечно, на волю выхожу, — говорит Мохов в коротком видео, которое появилось в телеграм-канале «Честный детектив».

В характеристике освобожденного насильника по итогам отбытия наказания сказано, что Мохов признал вину лишь частично и не раскаялся. Вслух он говорит обратное.

- Вы понимаете, что вообще девушкам жизнь испортили?

- Я свою вину осознал, искренне раскаялся.

- А зачем вы писали из колонии одной из девушек?

- Я никому не писал.

- От вас приходило письмо…

- А, письмо писал.

- Для чего писали?

- Хотел, чтобы там, немножко, ругать не очень сильно.

- Вам вообще стыдно? Вы понимаете, что вы сделали?

- Да, стыдно.

Он отказался отвечать, понимает ли ответственность за сломанные судьбы. Мохов подтвердил, что собирается направиться домой в Рязанскую область и уверен, что его там ждут, но не стал отвечать — кто именно.

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