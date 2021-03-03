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Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Энгельсе нашли в отходах живую кошку

Теперь ей ищут добрых хозяев
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Кошку нашли среди мусора. Фото Регионального оператора

Кошку нашли среди мусора. Фото Регионального оператора

На Энгельсском мусороперерабатывающем комплексе АО «Управление отходами» при разгрузке отходов нашли живую кошку.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Регионального оператора, животное не пострадало.

Начальник смены комплекса Максим Ефименков рассказал, что им не раз приходилось сталкиваться с человеческой жестокостью, но здесь иной случай.

- В этот раз, скорее всего, она сама залезла в бункер-накопитель и при загрузке ее не заметили. Любопытная, игривая, молодая кошечка. Мы ее сразу покормили. Сейчас она живет у нас на СТО, но здесь опасно, ей необходимо найти дом и добрые руки, — рассказал Ефименков.

Теперь сотрудники ищут, куда можно пристроить кошку. Если вы желаете стать новым хозяином хвостатой, позвоните в офис Регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25 64 90 (доб. 7725).

Кошке ищут новый дом. Фото Регионального оператора

Кошке ищут новый дом. Фото Регионального оператора

Напомним, что в Саратовской области из мусора спасали не только кошек, но и щенков и даже черепаху. В Саратове трех щенков оставили в завязанном пакете в мусорке. Если бы сотрудники не заметили скулящий мешок, то малыши отправились бы в измельчитель, и их ожидала бы жуткая смерть.

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