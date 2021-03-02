«Единая Россия» организует праймериз в форматах онлайн и офлайн

Панков: Предварительное голосование — это открытый диалог с жителями

Партия «Единая Россия» начала отбор кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Повлиять на этот процесс теперь может любой житель страны.

Как пишет nashgorod.ru, в партии считают, что предварительное голосование позволяет достичь максимальной прозрачности выборов. За проведение праймериз выступил и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с секретарем генсовета Андреем Турчаком.

- Это процедура, которая позволяет по-настоящему выявить приоритеты и предпочтения. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой, — отметил Медведев.

Как сказал Турчак, предварительные выборы позволяют отобрать наиболее эффективных кандидатов, которые потом смогут представить партию на парламентских выборах в сентябре. В регионах поддерживают такую позицию.

- Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата, — подчеркнул он.

Сообщается, что праймериз проведут с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Для тех, кто проживает на удаленных участках и не имеет доступа в интернет, будут организованы офлайн-способы голосования.

Говоря об открытости процедуры, Турчак отметил, что в голосовании через интернет избиратели будут подтверждать свою личность через «Госуслуги». Праймериз будут прозрачными и полностью безопасными, отметил секретарь генсовета.

Как сообщает сайт ER.ru, по имеющимся сведениям, состав кандидатов может обновиться на 50%.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что предварительное голосование — самый демократичный способ определения будущих кандидатов, которых партия выдвинет на выборах.

- Предварительное голосование — это открытый диалог с жителями. Наша партия единственная выдвигает своих кандидатов, опираясь на мнение людей. Именно жители области решат, кто будет участвовать в предстоящей кампании на выборах в Государственную думу от «Единой России». В Саратове этой осенью также предстоит выбрать депутатов и в городскую думу. Все кандидаты от партии обязаны пройти предварительное голосование и будут выдвинуты только в том случае, если получат поддержку.

Отмечу, «Единая Россия» всегда стремится к обновлению своих рядов. Участниками предварительного голосования могут быть и не члены партии. По опыту прошлых лет скажу, что люди доверяют процедуре открытого отбора кандидатур и активно участвуют в предварительном голосовании. Главная задача — провести его максимально открыто и честно, — отметил Николай Панков.

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