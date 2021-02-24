На День защитника Отечества саратовский ТЮЗ представил «Цветок для Ниночки»

Фото Армена Осипяна

22 и 23 февраля на камерной сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева (Вольская, 83) состоялась премьера спектакля «Цветок для Ниночки» по повести Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта». Постановка готовилась к выпуску в Год памяти и славы и 75-летию Победы, однако работу удалось закончить только после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Цветок для Ниночки» родился из работы артистов театра Татьяны Чупиковой и Артема Яксанова в жанре «литературной гостиной», а «декорацией» являлась архивная выставка «Страницы памяти» в музее театра, посвященная военным спектаклям и артистам-участникам войны. Художественным руководителем проекта, поддержавшим инициативу актеров, стал ныне покойный народный артист России Юрий Ошеров.

Фото Армена Осипяна

Несколько лет проект работал по заявкам школ, начинался он с экскурсии по выставке «Страницы памяти», которую вели Юрий Ошеров или заведующая педагогической частью Людмила Канакова, а затем показывали литературный спектакль. При переносе постановки из музея на сцену было решено сохранить и изначальную задумку авторов. «Цветок для Ниночки» начинается с рассказа об истории Саратовского ТЮЗа и вкладе области в Великую Победу.

Фото Армена Осипяна

Первые спектакли о Великой Отечественной войне, поставленные на сцене Саратовского ТЮЗа, это «Сын полка» (1946, реж. В. Давыдов) по повести Валентина Катаева и «Молодая гвардия» (1947, реж. Ю. Киселев) по роману Александра Фадеева. Сегодня на сцене театра идут спектакли по повестям Б. Васильева «Завтра была война» и «А зори здесь тихие» (реж. Е. Краснова и В. Самохина).

Фото Армена Осипяна

Режиссером спектакля, автором инсценировки и исполнительницей главной роли медсестры Нины выступила Татьяна Чупикова. В роли лейтенанта Юры Ведерникова на Камерной сцене дебютировал молодой артист Павел Лазарев, приняты в этом году в театр. Художник-постановщик – Ольга Колесникова. Музыкальное оформление – Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко. Художник по свету – Илья Воронин.

Фото Армена Осипяна

«Цветок для Ниночки» - это трепетная историю любви лейтенанта Юры Ведерникова и медсестры Нины. Впервые он увидел ее во время лечения в госпитале, однако не решился познакомиться, а когда уехал на фронт, стал писать письма. Павел Лазарев не просто озвучивает текст писем, он погружается в них. Речи юноши наполнены искренностью, благородством и отвагой. Спустя годы Нина по-прежнему хранит письма молодого лейтенанта. Актриса даже показывает зрителям тот самый цветок, который прислал ей Юра.

Фото Армена Осипяна

Татьяна Чупикова и Павел Лазарев представили трогательный и наполненный неподдельными эмоциями спектакль, который необходим саратовскому зрителю.

Следующий показ состоится 18 марта.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.