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На День защитника Отечества саратовский ТЮЗ представил «Цветок для Ниночки»

Постановка готовилась к 75-летию Победы
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

22 и 23 февраля на камерной сцене Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева (Вольская, 83) состоялась премьера спектакля «Цветок для Ниночки» по повести Вячеслава Кондратьева «Привет с фронта». Постановка готовилась к выпуску в Год памяти и славы и 75-летию Победы, однако работу удалось закончить только после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль «Цветок для Ниночки» родился из работы артистов театра Татьяны Чупиковой и Артема Яксанова в жанре «литературной гостиной», а «декорацией» являлась архивная выставка «Страницы памяти» в музее театра, посвященная военным спектаклям и артистам-участникам войны. Художественным руководителем проекта, поддержавшим инициативу актеров, стал ныне покойный народный артист России Юрий Ошеров.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Несколько лет проект работал по заявкам школ, начинался он с экскурсии по выставке «Страницы памяти», которую вели Юрий Ошеров или заведующая педагогической частью Людмила Канакова, а затем показывали литературный спектакль. При переносе постановки из музея на сцену было решено сохранить и изначальную задумку авторов. «Цветок для Ниночки» начинается с рассказа об истории Саратовского ТЮЗа и вкладе области в Великую Победу.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Первые спектакли о Великой Отечественной войне, поставленные на сцене Саратовского ТЮЗа, это «Сын полка» (1946, реж. В. Давыдов) по повести Валентина Катаева и «Молодая гвардия» (1947, реж. Ю. Киселев) по роману Александра Фадеева. Сегодня на сцене театра идут спектакли по повестям Б. Васильева «Завтра была война» и «А зори здесь тихие» (реж. Е. Краснова и В. Самохина).

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Режиссером спектакля, автором инсценировки и исполнительницей главной роли медсестры Нины выступила Татьяна Чупикова. В роли лейтенанта Юры Ведерникова на Камерной сцене дебютировал молодой артист Павел Лазарев, приняты в этом году в театр. Художник-постановщик – Ольга Колесникова. Музыкальное оформление – Заслуженный работник культуры РФ Виктор Сергиенко. Художник по свету – Илья Воронин.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

«Цветок для Ниночки» - это трепетная историю любви лейтенанта Юры Ведерникова и медсестры Нины. Впервые он увидел ее во время лечения в госпитале, однако не решился познакомиться, а когда уехал на фронт, стал писать письма. Павел Лазарев не просто озвучивает текст писем, он погружается в них. Речи юноши наполнены искренностью, благородством и отвагой. Спустя годы Нина по-прежнему хранит письма молодого лейтенанта. Актриса даже показывает зрителям тот самый цветок, который прислал ей Юра.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Татьяна Чупикова и Павел Лазарев представили трогательный и наполненный неподдельными эмоциями спектакль, который необходим саратовскому зрителю.

Следующий показ состоится 18 марта.

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