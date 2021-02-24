Сложно поверить, но классные изобретения, которые потом облегчают жизнь тысячи людей, не обязательно делают люди с сединой на висках. Меховые наушники, экспресс-зарядку для телефона и прибор для быстрой диагностики онкологии изобрели подростки. Российские школьники тоже не отстают: каждый год на конкурсах молодых ученых и изобретателей они представляют прототипы и идеи, от которых взрослые приходят в восторг.- Это неудивительно. Вся история изобретательства показывает, что по-настоящему значимые открытия делают люди, которые умеют широко смотреть на мир и раздвигать границы. Школьникам делать это гораздо легче: их мозг еще не успел сформировать для себя рамки, за которые не стоит выходить, не мыслит шаблонами. А еще работает тот факт, что дети просто не знают слово «нельзя» и относятся к нему гораздо проще, - рассказывает психолог Анна Козина. И советует родителям: главное, не перебить порыв творчества в ребенке.- Любые слова от значимого взрослого о том, что идея глупа и работать не будет, может на корню перебить все желание заниматься творчеством. Так что слова для разговора с начинающим изобретателем нужно выбирать осторожно. Помните, что все те вещи, которыми мы пользуемся сейчас, кому-то тоже казались невозможными.Мы собрали самые интересные изобретения школьников, о которых писали все СМИ страны. А в конце расскажем, какое изобретение прямо сейчас очень нужно человечеству и что за него можно получить.Саратов: «Антивирусная» защита для мобильникаСаратовские школьники придумали, как защититься от коронавируса и других летающих по воздуху вредителей. Не секрет, что самая «грязная» вещица, которой пользуется каждый человек – это сотовый телефон. Павел Горб и Егор Поляков изобрели специальную пленку из хитозана и наночастиц серебра. Если наклеить ее на аппарат, можно снизить число опасных бактерий и вирусов, которые оседают на поверхности. Над изготовлением такой защиты ребята трудятся до сих пор в городском «Кванториуме». Сейчас исследования продолжаются, пленку наносят на чехол телефона и испытывают ее на прочность, на изгибы и удары.Томск: Генератор кислорода с бактериямиКоманда подростков из Томска разработала новый генератор кислорода, в котором трудятся бактерии. В планах школьников – сделать его полностью автономным, вывести управление в приложение мобильного телефона. А еще они же работают над установкой для насыщения воды кислородом на космических станциях.Москва: Робот-фермерТрое ребят придумали робота-агронома, который анализирует состояние растений, определяет их болезни и проблемы. Он состоит из множества датчиков и нейронной сети. Вся информация аккумулируется, а потом ее используют сотрудники сельского хозяйства, чтобы все исправить. Этот робот позволяет хозяйству экономить миллиарды рублей, вовремя предотвращая проблему.Новосибирск: «Умное отопление» от школьникаВ Новосибирске живет школьник Дмитрий Потапов, который изобрел компьютерную мышку с функцией разблокировки по отпечатку пальцев, инновационную систему для питания компьютера и умную систему отопления для дома. Суть в том, чтобы сделать работу обычных батарей более эффективной и стабильной за счет использования вентиляторов, которые быстрее перемешивают потоки горячего и холодного воздуха в комнате. Пока он создал мини-модель комнаты на школьном столе, но уже готов перенести ее себе домой. На батарее стоят вентиляторы, они создают принудительную конвекцию воздуха, включать их можно из любой точки. Главное, что придумал, парень – как заставить систему работать без электроэнергии. К декабрю школьник рассчитывает закончить сборку устройства.Нижний Новгород: Костюм для реабилитации после перелома позвоночника- Я давно изучаю тему миостимуляторов (устройств для воздействия на мышцы тела). Решила сделать специальный костюм с датчиками, которые будут фиксировать состояние больного и воздействовать на мышцы. Благодаря костюму, люди с больным позвоночником смогут чувствовать себя комфортно и безопасно при ходьбе, - отметила разработчица.Целый год Арина работала в Квантортиуме Минпросвещения Нижнего Новгорода над проектом: консультировалась с наставниками, ходила к врачам местной больницы, заказывала датчики, искала специальную компрессионную ткань, из которого шьют спортивную одежду. Два слоя ткани обеспечивают костюму достаточную жесткость и не пропускают влагу. Датчики находятся с внутренней стороны костюма и определяют температуру, давление и состояние кислорода в крови. Готовый костюм его создательница уже протестировала.- Сейчас я планирую доработать проект, купить мощные датчики. - заявила Арина Филимонова. - Врачи похвалили мой костюм, я думаю, что он действительно может помочь больным.Самара: школьник улучшил лазер для двигателей ракетЯрослав Жильцов победил в национальном форуме молодых ученых «Шаг в будущее». Его изобретение для измерения деформаций деталей энергетических установок получило высокую оценку на форуме и уже используется по назначению за границей. Разработку он совершенствовал больше года – парню из лицея пришлось изучить курс для студентов. Сама установка не дорогая, а нужна она для того, чтобы определять и, как следствие, предотвращать возможные неисправности деталей летательных аппаратов, и не только их.А что нужно сейчас?Прямо сегодня юные жители Саратова могут сказать свое веское слово в деле заботы об окружающей среде. Миру срочно нужен экобот и изобретателем его может стать каждый. Чтобы стать участником проекта нужно не только собрать его, но и снять на видео, как он работает, отправить на сайт проекта «Поколение М» и ждать. Полные условия конкурса можно прочитать здесь. Лучшие работы определят в начале апреля 2021 года, смогут претендовать на прохождение стажировки в Робошколе в Москве с инженерными мастер-классами, узнают, как лайки на страницах проекта превращаются в реальные деньги для помощи больным детям, и научатся не только изобретать, но и продвигать свою разработку. Прием работ на федеральный конкурс продлится до 31 мая 2021 года.Вот это да!Дети-гении в мировой историиМеховые наушникиВ конце 19 века их изобрел Честер Гринвуд. Мальчик из многодетной семьи не хотел надевать шапку на каток. Поэтому он придумал удивительную конструкцию: к концам проволочной петли прикрепил по кусочку меха и надел на голову. Уже на следующий день юного дизайнера просили о таких же аксессуарах все друзья.Фруктовый ледФруктовый ледВ 1905 году 11-летний Фрэнк Ипперсон из небольшого калифорнийского городка приготовил себе шипучку, отправился с ней на улицу и забыл в стакане на морозе. Удивительное лакомство ему понравилось и уже через год фруктовым льдом производства Ипперсона лакомились все посетители местных парков и театров.СнегоходКанадец Жозеф Арман Бомбардье в 15 лет разобрал старый отцовский форд и соорудил из него первый в мире прообраз снегохода: двуместные сани с пропеллером, вращающимся при помощи приводного вала двигателя., затем в конструкции появилось управляющее колесо с цепью, и, конечно, более удобные сиденья. Практически в этом виде через пару лет снегоход и вышел сначала на государственный, а потом и на мировой рынок. Сегодня же фирма под именем Bombardier производит еще и трамваи, железнодорожные составы и даже самолеты.Экспресс-зарядка для телефона18-летняя американка Эйша Кхаре сконструировала экспресс-зарядку для телефона, которая заряжает любой гаджет всего за несколько минут. Вдохновением же послужила банальнейшая из бытовых проблем – телефон, словно по волшебству, разряжающийся в самый неподходящий для того момент.Диагностика рака15-летний гениальный американец по имени Джек Андрак придумал, как быстро и бюджетно определить начальную стадию рака поджелудочной железы. Итогом его научных исканий в этой области стал небольшой измерительный прибор (по виду напоминающий айпод), который в течение пяти минут определяет наличие или отсутствие болезни. Исключительность его состоит в том, что он, не потеряв в точности показаний, оказался в 168 раз быстрее своих аналогов и в 26 000 раз их дешевле (и это вовсе не описка).ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.