В центре Саратова мужчина провалился в дыру на мосту

С моста через Глебучев овраг упал мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В ночь на 13 февраля с автомобильного моста через Глебучев овраг в Саратове упал мужчина. Мост находится в предаварийном состоянии, ходить по нему, особенно когда вместо асфальта лед, по-настоящему опасно.

Вот и серьезными проблемами со здоровьем окончился путь домой после смены на работе для 24-летнего Павла из Вольска.

По данным Саратовской городской службы спасения, мужчина пролетел вниз 10 метров, и у него отнялись ноги. К счастью, пострадавший жив, его лечат в больнице, но травмы оказались серьезными. Ему сделали операцию, но есть вероятность, что ходить он не сможет.

Мост находится в предаварийном состоянии Фото: СУ СКР по Саратовской области

Через несколько дней, 18 февраля, на портале «Лица Губернии» появилось обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Пользовательница написала, что она тетя упавшего Павла Логинова. Парень приехал из Вольска в Саратов работать, снял квартиру, и в ту злополучную ночь как раз шел домой.

Однако вместо дома он попал на больничную койку. Также родственники Павла заявляют, что он был трезв.

Зимой ходить по мосту по-настоящему опасно Фото: СУ СКР по Саратовской области

К ситуации вскоре подключился депутат Государственной думы Николай Панков. Он заявил, что важно установить причину, по которой упал житель Вольска, и пообещал держать ситуацию на контроле. Также парламентарий готов оказать содействие, в том числе в виде реабилитации в санатории.

Проверку организовали следователи областного СКР.

- Причиной падения могло стать неудовлетворительное техническое состояние пешеходной части мостового перехода, а именно — отсутствие ограждающих перил и сквозное разрушение асфальтобетонного покрытия, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, меньше года назад мост через Глебучев овраг уже начал рушиться, летом там обвалились перила. Опасное место огородили сигнальной лентой.

Летом 2020 года у моста обвалились перила Фото: Саратовская городская служба спасения

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