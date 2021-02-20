В Балакове эвакуатор рухнул на внедорожник и стрелой проломил крышу

Эвакуатор проткнул авто. Фото Анны Гомоюновой
В Балакове эвакуатор раздавил внедорожник на штрафстоянке.
Как рассказала «КП-Саратов» владелица пострадавшего Hyundai Tucson 2019 года выпуска Анна Гомоюнова, инцидент произошел, когда она припарковалась в неположенном месте вдоль дороги около гостиницы на улице Трнавская и оставила автомобиль всего на десять минут.
- Я встала под знак. Мне звонит администратор гостиницы и говорит, что подъехал эвакуатор. Я без верхней одежды выбежала, но эвакуатора не было. Весь процесс занял минуты три. Я добралась до машины ДПС, но они завелись и уехали, — рассказала девушка.
После этого Анна на такси приехала на штрафстоянку ООО «Надежда» и застала такую картину: при опускании автомобиля эвакуатор упал на него.
- Стрелой проломило крышу. Треснуло лобовое стекло, передняя панель. И это только видимые повреждения. Как они мне сказали, эвакуатор у них перекосился, но скорее всего, он упал вместе с машиной, — уточнила Анна Гомоюнова.
У машины повреждена крыша. Фото Анны Гомоюновой
ДПС не стали оформлять произошедшее как ДТП, а просто выписали автовладелице штраф 1,5 тыс. рублей за неправильную парковку. После этого прибыл участковый и составил протокол.
Как рассказывает Анна, у штрафстоянки множество нарушений — просроченный техосмотр, возможно, не заключены трудовые договоры с работниками.
- Сейчас я консультируюсь с юристом. По КАСКО это не страховой случай, так как произошедшее — не авария, а ЧП при эвакуации, — заявила Анна.
Она расстроена тем, что машина утратила свой вид, ей придется красить крышу, ремонтировать другие части автомобиля.
Редакция обратилась к нескольким представителям страховых компаний, которые могли бы прокомментировать ситуацию, но никто из них не захотел предоставить ответ.
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