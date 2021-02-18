В саратовском театре драмы прочитали пьесу белорусского драматурга «Сосед»

Фото Армена Осипяна

16 февраля на малой сцене Саратовского академического театра драмы артисты прочитали пьесу Павла Пряжко «Сосед». Театральный эскиз был показан в рамках творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО».

Зрителей традиционно поприветствовала заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова. Она напомнила гостям о правилах работы творческой лаборатории. Сначала просмотр эскиза, затем обсуждение с задействованными артистами, а в конце вечера – голосование. Театру важна возможность показать свои предложения и услышать мнения зрителей. Особенностью творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» является отбор лучших современных драматургических текстов. Вскоре предложенная пьеса может стать полноценным репертуарным спектаклем.

Фото Армена Осипяна

Пьеса белорусского драматурга «Сосед» была написана в 2018 году, а в 2020 год была удостоена Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа драматурга». «Сосед» с успехом идет в Театре на Таганке, в «театр post» (Санкт-Петербург), а также в Центре театрального мастерства (Нижний Новгород). Павла Пряжко с уверенностью можно назвать лидером «новой драмы».

Пьеса Павла Пряжко «Сосед» полна различных особенностей. Во-первых, в тексте практически отсутствуют знаки препинания, во-вторых, предложения часто построены с грамматическими ошибками. В пьесе отсутствует центральный конфликт, а речь становится главным героем произведения.

В «Соседе» двое действующих лиц – молодой человек Павел (Дмитрий Кривоносов) и дядя Коля (Валерий Малинин), они соседи по дачному участку. В пьесе также появляются в большое количество внесценических персонажей: жена дяди Коли тетя Люда, его дочь Ольга с мужем Сергеем, а также мать Павла, которая ждет сына с соседнего участка.

Фото Армена Осипяна

Павел пришел попросить дядю Колю, чтобы его жена не включала так громко русский шансон. Однако разговор продлился больше часа. Мужчина начал делиться безынтересной и сомнительной информацией, а потом попросил Пашу подстричь его и почистить картошку. Бытовой диалог продолжается. Напряжение постоянно нарастает, но Пряжко играет с ожиданиями зрителей и, конечно, с законами драматургии. Герои прощаются, а дядя Коля обещает поговорить со своей женой. В конце звучит сюита для виолончели Баха. Основной сложностью изображения персонажей является их внутренняя простота и глубина одновременно.

Фото Армена Осипяна

Артисты театра Валерий Малинин и Дмитрий Кривоносов справились с этим сложным материалом и погрузили зрителей в пространство пьесы Пряжко. Зрители поблагодарили актеров и назвали предложенный текст достойным выбором. Речь в пьесе, действительно, оказалась главным персонажем. Гости обратили на это внимание и предложили еще раз представить пьесу в формате читки для зрителей.

К сожалению, продажа билетов не производится из-за ограничений. Посмотреть трансляции уже показанных театральных эскизов можно в Instagram театра драмы.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся:

- 5 марта – «Камень глупости» Константин Стешик;

- 11 марта – «Варка арбузного меда» Игорь Игнатов.

Всех желающих зрителей театр приглашает в день показов на прямые трансляции в Instagram в 18:30.

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