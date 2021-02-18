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В саратовском театре драмы прочитали пьесу белорусского драматурга «Сосед»

Эскиз был представлен в рамках творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО»
Армен Осипян
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Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

16 февраля на малой сцене Саратовского академического театра драмы артисты прочитали пьесу Павла Пряжко «Сосед». Театральный эскиз был показан в рамках творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО».

Зрителей традиционно поприветствовала заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова. Она напомнила гостям о правилах работы творческой лаборатории. Сначала просмотр эскиза, затем обсуждение с задействованными артистами, а в конце вечера – голосование. Театру важна возможность показать свои предложения и услышать мнения зрителей. Особенностью творческой лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» является отбор лучших современных драматургических текстов. Вскоре предложенная пьеса может стать полноценным репертуарным спектаклем.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Пьеса белорусского драматурга «Сосед» была написана в 2018 году, а в 2020 год была удостоена Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа драматурга». «Сосед» с успехом идет в Театре на Таганке, в «театр post» (Санкт-Петербург), а также в Центре театрального мастерства (Нижний Новгород). Павла Пряжко с уверенностью можно назвать лидером «новой драмы».

Пьеса Павла Пряжко «Сосед» полна различных особенностей. Во-первых, в тексте практически отсутствуют знаки препинания, во-вторых, предложения часто построены с грамматическими ошибками. В пьесе отсутствует центральный конфликт, а речь становится главным героем произведения.

В «Соседе» двое действующих лиц – молодой человек Павел (Дмитрий Кривоносов) и дядя Коля (Валерий Малинин), они соседи по дачному участку. В пьесе также появляются в большое количество внесценических персонажей: жена дяди Коли тетя Люда, его дочь Ольга с мужем Сергеем, а также мать Павла, которая ждет сына с соседнего участка.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Павел пришел попросить дядю Колю, чтобы его жена не включала так громко русский шансон. Однако разговор продлился больше часа. Мужчина начал делиться безынтересной и сомнительной информацией, а потом попросил Пашу подстричь его и почистить картошку. Бытовой диалог продолжается. Напряжение постоянно нарастает, но Пряжко играет с ожиданиями зрителей и, конечно, с законами драматургии. Герои прощаются, а дядя Коля обещает поговорить со своей женой. В конце звучит сюита для виолончели Баха. Основной сложностью изображения персонажей является их внутренняя простота и глубина одновременно.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Артисты театра Валерий Малинин и Дмитрий Кривоносов справились с этим сложным материалом и погрузили зрителей в пространство пьесы Пряжко. Зрители поблагодарили актеров и назвали предложенный текст достойным выбором. Речь в пьесе, действительно, оказалась главным персонажем. Гости обратили на это внимание и предложили еще раз представить пьесу в формате читки для зрителей.

К сожалению, продажа билетов не производится из-за ограничений. Посмотреть трансляции уже показанных театральных эскизов можно в Instagram театра драмы.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся:

- 5 марта – «Камень глупости» Константин Стешик;

- 11 марта – «Варка арбузного меда» Игорь Игнатов.

Всех желающих зрителей театр приглашает в день показов на прямые трансляции в Instagram в 18:30.

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