Готовим кадры для села

Ртищевский политехнический лицей выпустил первых квалифицированных трактористов

Профессии, связанные с сельским хозяйством, всегда были и будут в большом почете. Механизаторы — главные труженики села. В современных условиях они должны не только управлять трактором и комбайном, но и уметь их обслуживать, досконально разбираться в технике и сельхозинвентаре. Инициатива главы РМР С. В. Макогон по созданию группы по обучению трактористов была поддержана руководителями сельхозпредприятий, главами КФХ и индивидуальными предпринимателями, которые оказали помощь в создании материально-технической базы, оборудовании специального полигона. В начале ноября механизаторы приступили к учебе, и уже в феврале первые курсанты получили удостоверения тракториста категории «С».

В торжественном вручении удостоверений приняли участие глава района С.В. Макогон, заместитель главы администрации РМР В. А. Сазанова, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации РМР В. Н. Черкашин.

Механизаторам вручили удостоверения

Приветствуя собравшихся, С. В. Макогон отметила, что открытие курсов подготовки механизаторов — большое и значимое событие для нашего сельскохозяйственного района. Возможность организовать процесс профессиональной подготовки механизаторов на базе Ртищевского политехнического лицея — результат тесного межведомственного взаимодействия и плодотворной работы исполнительной власти района, администрации лицея и руководителей базовых фермерских хозяйств.

- Профессиональная подготовка механизаторов — потребность времени. Очень важно, чтобы сельхозтехникой управляли грамотные специалисты. Кроме того, в последнее время агропромышленный комплекс испытывает дефицит в молодых кадрах. Уверена, что работа курсов подготовки механизаторов на базе Ртищевского политехнического лицея — действенный способ привлечения молодых специалистов, в том числе из других районов, для работы и проживания в сельской местности и хороший стимул для развития сельских территорий, — сказала Светлана Васильевна и вручила удостоверения первой группе выпускников.

В их числе как опытные, так и начинающие механизаторы. Много лет проработал на родной ртищевской земле В. Е. Рунов, но документ, подтверждающий принадлежность к профессии, получил только сейчас. А вот Д. Симанов недавно окончил политехнический лицей по специальности «сварщик», а теперь освоил профессию тракториста.

Механизаторы — главные труженики села

О ведущей роли механизатора в сельском хозяйстве сказал В. Н. Черкашин. Поздравляя виновников торжества, он отметил, что профессия механизатора очень востребована не только в нашем, но и в других районах. Такие курсы подготовки специалистов для АПК дают всем желающим возможность получить нужную специальность и стать профессионалами своего дела.

Совсем скоро стартует ответственная пора для тружеников агропромышленного комплекса — начнутся весенние полевые работы. На поля района выйдут квалифицированные механизаторы, от профессионализма которых во многом зависит качество посевной. А подготовка трактористов в политехническом лицее продолжается. На сегодняшний день количество желающих освоить профессию механизатора и трудиться на родной ртищевской земле увеличивается. Кроме того, много заявок на обучение поступило руководителей фермерских хозяйств соседних районов. Радует, что Ртищевский район стал кузницей кадров для села.