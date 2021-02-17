Само понятие «дети-сироты» унизительно для цивилизованного общества. Каждый ребенок, даже оставшийся без родителей по какой бы то ни было причине, имеет право на полноценную и счастливую жизнь. Это гарантирует ему государство. Однако на практике часто оказывается все иначе.До совершеннолетия сироты находятся на обеспечении государства, у них есть, где жить, но неизбежно наступает момент, когда они должны стать самостоятельными. И вот тут начинаются проблемы: по закону дети-сироты имеют право на получение жилья по договору социального найма, но получить его иногда слишком трудно.В прессе постоянно появляются публикации о той или иной ситуации, когда сирота не может получить положенную квартиру. Чиновники занимаются отписками, мол, нет в наличии свободного жилья. Никому не интересно, как приходится выживать бывшим воспитанникам детских домов, когда они оказываются буквально на улице.Нашей героине Анне Липезиной таких отписок пришло немало. Из прокуратуры, из приемной губернатора, из правительства Саратовской области письма передаются в министерство строительства и ЖКХ. Ответы как под копирку: «Рассмотрение вопроса о предоставлении Вам жилого помещения будет возможно при поступлении жилых помещений в городе Саратове в необходимом количестве в специализированный государственный жилищный фонд области в установленном порядке».Только вот очередь по непонятной причине движется в обратном направлении. Чиновники и тут находят объяснения: в список постоянно добавляют новые фамилии людей, которые, оказывается, встали в очередь, но в суд обратились намного позже. Да, просто заявить о своем праве недостаточно, надо доказать его в суде и получить заветное решение об обязании Минстроя выделить квартиру.- В 2010 году меня включили в очередь детей-сирот на получение жилья. Когда мне исполнилось 18 лет, я обратилась в Кировский районный суд, который 20 июня 2017 года вынес решение о предоставлении квартиры, — рассказала Анна Липезина.Однако к судебным приставам документы были направлены… только 3 апреля 2018 года. В Кировском суде этот факт признали, но не пояснили, что могло стать причиной столь длительной задержки.При этом в очереди она постоянно движется назад. Если в декабре 2019 года девушка занимала 111 место, то потом — 209, а через несколько дней уже 211. Анну деликатно отодвинули. Причем сейчас она даже не знает своего номера, ей просто его не сообщают, даже по личному запросу.- В начале февраля этого года я опять обратилась в министерство строительства и ЖКХ с просьбой сказать мне номер в списке, так как имею право это знать. Но в ответе такой информации не было, — рассказала она.Девушка вместе со своим опекуном начала изучать список детей-сирот (сейчас очередь переименовали в список). И их удивила некоторая странность.Дело в том, что в числе участников жеребьевки, которых зовут для распределения квартир, нередко попадаются одни и те же имена, причем полные тезки. Например, некоего Дениса Игоревича Перфилова звали в Минстрой 31 декабря 2019 года и 28 декабря 2020 года — оба раза получать квартиру в Саратове.Можно было бы предположить, что он не получил квартиру в первый раз, но на сайте Минстроя имеется информация, что 31 декабря 2019 года на жеребьевку были приглашены 96 человек и именно столько получили жилье. И как раз 51 человек был из Саратова, как и распределили в тот день. Это не единичный случай. Среди странным образом совпавших ФИО встречаются как минимум пять человек. Кроме Перфилова, это — Альмукова, Васильева, Ворожищев и Барабанов.На сайте Минстроя есть и хорошие новости: «Министр встретился с многодетными семьями, которые получили квартиры», «…встреча Павла Вячеславовича Мигачева с людьми, страдающими хроническими заболеваниями, им выдали квартиры». А вот встречи с детьми сиротами не произошло. И совсем долгожданная новость по итогам 2020 года — «Детям-сиротам были предоставлены 484 квартиры в 20 районах области».- Захожу на сайт и пересчитываю, а потом еще раз. И получается путем простого сложения, что только 339 квартир распределили сиротам за весь 2020 год. Где отчет об оставшихся 145 квартирах? — возмущается Анна Липезина.- Написано заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет, — рассказала девушка. – Пока же я вынуждена ждать квартиру и бороться за свои права. Даже не буду говорить, как тяжело мне приходится без своей жилплощади.СУ СКР по Саратовской области возбудил уже как минимум два уголовных дела в отношении чиновников министерства строительства и ЖКХ по подозрению в злоупотреблениях. И буквально когда готовился материал, стало известно об еще одном уголовном деле — сотрудников Минстроя, комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве и ГКУ СО «Управление капитального строительства» заподозрили в халатности. В ведомстве считают, что именно бездействие данных лиц стало причиной того, что сироты не получают жилье, а очередь постоянно растет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.