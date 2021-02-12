Бывший стажер в органах МВД РФ в Саратове записал видеообращение к руководству СУ СКР и и. о. руководителя Московского следственного управления СК на транспорте.- Мне угрожают. Я пытаюсь спасти свою жизнь и прошу помощи, — заявил в обращении бывший стажер на должность оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Приволжского линейного управления на транспорте МВД Дмитрий Коляда.По его словам, от него требуют оговорить двух полицейских, с которыми он как стажер вместе работал.Полицейские Алексей Сухов и Александр Мартемьянов вместе со стажером Колядой 22 июля 2020 года задержали опасного рецидивиста, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. После этого задержания в отношении двух сотрудников полиции возбудили уголовное дело.Стажера вызывали несколько раз на допрос, 22 января он явился на очередной вместе с адвокатом. Как пояснил сам Коляда, до этого, когда он ходил на допрос один, ему поступали различные «предложения». Он также добавил, что ему напрямую высказывали претензии, что он покрывает сотрудников полиции и сообщает недостоверную информацию следствию. На встрече в присутствии адвоката, как сообщил сам Дмитрий Коляда, ему снова выдвинули требование, чтобы он дал показания против полицейских. А именно о том, что они избили задержанного.Коляда уже направил обращения в региональное УФСБ и СК РФ и просит провести проверку в отношении старшего следователя А. Дудакова, который требовал от него обвинительные показания на бывших коллег.- Если я не сделаю так, как он хочет, то на меня будет возбуждено уголовное дело о пособничестве в преступлении, — сообщил в своем заявлении бывший стажер МВД Дмитрий Коляда.Он утверждает, что взамен нужных показаний в отношении сотрудников полиции и его непосредственного начальника Дудаков обещал «замухоморить» материал в отношении самого экс-стажера.Оба полицейских, которых обвиняют в избиении, уже пять месяцев находятся под домашним арестом, дело пока не закончено. Возможно, как раз не хватает важных свидетельских показаний.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.