Муж пропавшей без вести Оксаны Зайчиковой показал, где спрятал ее труп в Энгельсе

Мужчина признался и рассказал, где спрятал тело жены Фото: СУ СКР по Саратовской области

Помните такой советский фильм с Николаем Караченцовым и Юрием Яковлевым в главных ролях «Ловушка для одинокого мужчины»? Главный герой заявил в полицию о пропаже горячо любимой жены, страдал, тосковал, а потом выяснилось, что он сам и убил супругу.

В Саратовской области, возможно, сюжет повторится. Пока расследование только началось, но история складывается очень похоже.

Следователи проверили мужа погибшей и вышли на подозреваемого Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области неожиданной трагедией обернулось расследование уголовного дела о пропаже без вести Ольги Зайчиковой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в причастности к исчезновению 41-летней женщины заподозрили ее 38-летнего мужа. Примечательно, что именно он в свое время обратился в полицию с просьбой отыскать женщину.

Напомним, Оксана Зайчикова исчезла в ночь на 14 сентября. Следователи предположили, что обстоятельства пропажи женщины носят криминальный характер. И оказались правы — во время расследования были найдены доказательства, что виновником мог быть ее муж. Мужчина был задержан и на допросе признался, где спрятал труп жены.

Женщина пропала в сентябре 2020 года Фото: СУ СКР по Саратовской области

В итоге следователи и областные спасатели действительно нашли останки тела женщины в подвале жилого дома в микрорайоне Энгельс-1.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения мужчине.

Труп женщины был найден в подвале жилого дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

Еще одно совпадение: почти ровно год назад, в феврале 2020 года был вынесен приговор Юрию Платунову. В мае 2019 года он застрелил свою жену, врача-эндокринолога Наталья Платунову в Корольковом саду. Там же и закопал ее тело, а потом сообщил в полицию, что женщина пропала без вести. Мужчину приговорили к 12 годам строгого режима.

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