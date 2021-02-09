В Саратовской области горела школа

Пожар в Екатериновке 9 февраля Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В районном поселке Екатериновка утром 9 февраля полыхает школа. Огонь охватил всю крышу здания на улице Мичуринская.

По данным регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в четыре утра.

Загорелось трехэтажное кирпичное здание школы №2. Прибывшие пожарные расчеты установили, что полыхает вся кровля здания на площади 870 кв. м.

Школу в Екатериновке тушат восемь пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

По последним данным, на месте пожара работают четыре расчета огнеборцев. В 06:03 они сообщили, что распространение огня удалось остановить, пожар локализован.

По данным МЧС, пострадавших нет.

UPD

В 07:45 на месте ЧП работали уже восемь машин пожарных. Возгорание пока не ликвидировано.

По данным МЧС, в 07:48 пожар полностью ликвидирован.

Как рассказал корреспонденту «КП-Саратов» глава Екатериновского района Сергей Зязин, уже обсуждается восстановление крыши.

- Сейчас проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обсуждаем ремонт кровли, — рассказал глава.

По его словам, горела средняя школа №2, в ней обучаются 206 детей. В поселке есть еще центральная школа №1. Занятия у детей, несмотря на ЧП, будут продолжены. Дело в том, что основное здание школы не пострадало. Сергей Зязин сообщил, что горело примыкающее здание, где находится детский сад и на третьем этаже — шесть школьных классов.

- Никаких ограничений для детей не будет, учебный процесс будет идти, — заявил Сергей Зязин.

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