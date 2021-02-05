Режиссер из Санкт-Петербурга поставил на сцене театра драмы «Человека из Подольска».

Полицейское кабаре на сцене саратовского театра драмы. Фото Армена Осипяна

5, 6 и 23 февраля на сцене Саратовского академического театра драмы состоится премьера спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска». Режиссером постановщиком выступил лауреат Государственной премии России Игоря Коняев (Санкт-Петербург). За пьесу «Человек из Подольска» автор получил премию «Золотая маска» (в 2018 году в номинации «За лучшую работу драматурга»), а также другие награды. Пьеса востребована не только отечественными театральными деятелями, но и зарубежными. «Человек из Подольска» с успехом идет на сцене «Театра.doc», театра «Практика», «Приюта комедианта» (Санкт-Петербург), Волковского театра (Ярославль) и других. В 2020 году театральный режиссер и актер Сергей Серзин по пьесе Дмитрия Данилова снял одноименный полнометражный фильм.

По пьесе был снят одноименный фильм. Фото Армена Осипяна

Игорь Коняев ставил на саратовской сцене такие спектакли как «Женщины всегда смеются и танцуют», «Завтрак у предводителя», «Женитьба Фигаро». Спустя почти двадцать лет режиссер вновь возвращается в Саратов с предложением поставить пьесу современного драматурга «Человек из Подольска». Игорь Коняев посвятил новый спектакль актеру, режиссеру и другу Антону Кузнецову. Прежде чем начать работу над постановкой, Игорь Коняев посмотрел несколько спектаклей саратовского драматического театра: «Бешеные деньги», «доХХХод», «Сошедший с поезда» и режиссерский дебют Заслуженной артистки России Эльвиры Данилиной «Свидетель обвинения». Таким образом режиссер искал актеров, с которыми сможет воплотить пьесу Дмитрия Данилова на сцене.

Для подбора актеров режиссер пересмотрел несколько саратовских спектаклей

Главного героя пьесы Николая Фролова задерживают без объяснения причин. Его начинают допрашивать, но вопросы полицейских не соответствуют логике. Их диалоги наполнены кафкианским абсурдом. Они, не задумываясь, просят назвать задержанного численность населения Подольска или год присвоения Подольску статуса города. Почему молодому человеку задают эти вопросы? Зритель заинтригован уже с первых сцен.

Главный герой попадает в полицию. Фото Армена Осипяна

Участок с самого начала превращается в полицейское кабаре, именно так создатели обозначили жанр спектакля.

Спектакль превратился в полицейское кабаре. Фото Армена Осипяна

А сами полицейские теперь участники ВИА «Бивень слона». В его состав входят: Госпожа капитан Марина (вокал) – Заслуженная артистка Эльвира Данилина, господин старший лейтенант (гитара) – Андрей Седов, господин лейтенант Михалыч (гитара), господин младший лейтенант (бас-гитара) – Игорь Игнатов, господин старший прапорщик (аккордеон) – Александр Каспаров, господин прапорщик (клавиши) – Александр Островной и господин старшина (ударник) – Дмитрий Кривоносов.

Полицейские превратились в ВИА «Бивень слона». Фото Армена Осипяна

Да, именно так нужно называть сотрудников полиции. Сначала – госпожа/господин, потом – должность. Концептуальная идея принадлежит режиссеру спектакля, пьеса Данилова не предполагает полицейское кабаре. Между допросом участники кабаре исполняют различные музыкальные номера. Например, Эльвира Данилина эмоционально исполнила композицию Земфиры «Мальчик», что вызвало в зале бурю аплодисментов. Артистам в этом спектакле удалось показать свои достойные вокальные способности.

Эльвира Данилина эмоционально исполнила композицию Земфиры. Фото Армена Осипяна

Однако допрос продолжался. Зрители больше узнавали о Николае. Он работает редактором в газете «Голос ЮАО», по образованию историк, живет с мамой в Подольске, а в свободное время играет индастриал в группе Liquid Mother. Неожиданно выясняется, что полицейские разбираются в музыкальных жанрах, упоминают Сорокина, говорят об архитектуре Амстердама. Они видят красоту в самых незначительных вещах и пытаются научить этому и Фролова.

Полицейские постепенно раскрываются с неожиданной стороны. Фото Армена Осипяна

Вопросы полицейских становились более абсурдными. Их интересовало, как Николай едет на работу, что он видит в окно и даже в какой цвет покрашены стены в его подъезде. Помимо этого, участники ВИА заставляют Николая повторять за ними специальный полицейский танец. Они показывают движения и просят проговаривать: «Ай, лёлэ лёлэ лёлэ…» Человек из Подольска с трудом отвечает на предложенные вопросы и повторяет движения. Он лишь испытывает отчаяние и чувство безысходности. Александру Фильянову, исполнителю главной роли, удалось это точно передать.

В итоге главный герой испытывает отчаяние и безысходность. Фото Армена Осипяна

В кабаре также присутствует еще один задержанный, Человек из Мытищ. Однако он уже знает все о своем городе, и специальный полицейский танец исполняет так, как этого требуют полицейские-музыканты. Человека из Подольска он приветствует словами «Welcome to Hell» («Добро пожаловать в ад»). Почему он не покидает это место, имея такую возможность? Безусловно, это лучшая роль Ильи Ульянчева на сцене театра. И лишь финал постановки дает зрителям ответы на определенные вопросы.

Человек из Мытищ. Фото Армена Осипяна

«Человек из Подольска» - абсурдный, трогательный, смешной, динамичный и, конечно, актуальный спектакль, который прочно войдет в репертуар театра.

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