Расселение аварийного жилья в Саратове ускорят в 3,5 раза

Новые дома на улице Ипподромная в Саратове примут значительную часть переселенных из аварийного жилья

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев уверен, что регион выполнит программу по переселению из аварийного жилья досрочно. Об этом он заявил на брифинге, который состоялся 3 февраля.

- Объем колоссальный, но мы такое планировали, объекты строятся круглосуточно, в три смены, панельное строительство это позволяет, — ответил он на вопрос о том, как регион может успеть построить за год столько жилья для переселенцев, сколько ранее собирались строить до 1 сентября 2025 года.

По первому, второму и третьему этапам программы заключены контракты на 94%. По первому этапу все переселены, кроме тех, кто отказывается переезжать в новое жилье.

Еще три этапа — четвертый пятый и шестой — объединены в один. Исполнить его область обещала федеральному центру до конца 2021 года.

За год региону нужно расселить 152 тыс. кв. метров жилья, это 9 881 собственник, 4 425 помещений.

По городу уже немало заброшенных расселенных многоэтажек, а будет еще больше Фото: Екатерина Семенова

- Досрочное завершение программы переселения — об этом подписал соглашение губернатор, региону выделено 2,8 млрд рублей, на заседании думы 4 февраля их заведут в бюджет области. В этом году должны завершить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, — пояснил Мигачев.

По его словам, в регионе строится 18 домов, где будет жилье для переселенцев.

При этом пять домов возводятся на месте снесенных аварийных зданий специально для переселения. Три дома еще проектируются в Заводском районе, два уже введены, еще один в процессе.

- Основная масса квартир будет в комплексе «Городские просторы» на улице Ипподромная в Ленинском районе, это почти 80 тыс. кв. метров с благоустройством. Учтены все ошибки прошлого, чтобы строить не просто в поле, а с инфраструктурой, дорогами, соцобъектами. Коробки будут уже в июне — июле. Потом пойдет отделка помещений, строительство котельной, благоустройство территорий, — пояснил Мигачев.

Сегодня, на первый квартал 2021 года, установленная для Саратовской области государством цена — 34,521 рубль за один кв. метр жилья, именно ее Минстрой предлагает застройщикам. Мигачев утверждает, что за эти деньги они готовы участвовать в программе.

- Мы понимаем, какие дома будем строить. Что касается варианта получения переселенцами выкупной стоимости, то не более 10% граждан пользуется такой возможностью — те, у кого большие квартиры. Жильцам коммуналок это не выгодно, они предпочитают новые квартиры, — сказал Мигачев.

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Он назвал «противоречивой нормой» решение об обязательном применении выкупной стоимости для тех, кто купил жилье в домах, которые уже были признаны аварийными. Здесь Минстрой ждет судебную практику — количество таких споров в судах уже идет на десятки. А всего, по информации депутата Писного, которую он озвучил в ходе заседания рабочей группы в облдуме, в Саратове около 300 семей оказались в ситуации, когда они купили квартиру в аварийном жилье, а сейчас могут лишиться права на компенсации и на новое жилье.

При условии, что регион действительно справится с взятыми на себя обязательствами, есть возможность начать расселение аварийных домов, которые признали такими после 1 января 2017 года. Мигачев заявил, что уже составляется программа с федеральным Минстроем и Фондом содействия реформированию ЖКХ по расселению таких домов. Отдельно в этом случае министр пообещал рассмотреть расселение микрорайона «Летка» в Энгельсе. Напомним, этот город в программу этого года не вошел.

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