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В Саратове ударят сильные морозы после оттепели

Жителей предупреждают об опасности на дороге и в домах
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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На Саратов надвигаются морозы

На Саратов надвигаются морозы

Фото: Екатерина Семенова

Саратовцев ждет резкое похолодание в ближайшую пятницу.

Начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин рассказал, каких опасностей следует ждать в связи с этим.

Юрий Юрин. Фото из Instagram uprbez64

Юрий Юрин. Фото из Instagram uprbez64

Конечно, пристальное внимание уделяется дорогам. Автомобилистам следует подготовиться к поездке, запастись самым необходимым, например, лекарствами, провизией. Проверить исправность машины, обеспечить запас топлива.

- Очень важно всегда знать, где вы находитесь, чтобы при нештатной ситуации можно было сообщить об этом экстренным службам, — подчеркнул он.

Кроме того, что на дорогах усилится гололедица, а мокрый снег застынет, превратившись в непроходимые колдобины, есть и другие риски, связанные с предстоящим похолоданием. Так, растет риск отморожений для людей, оказавшихся на улице. Особой головной болью служб спасения становятся рыбаки. Растет риск пожаров из-за того, что в попытках согреться, люди активно включают печи и электроприборы.

На дорогах будет скользко

На дорогах будет скользко

Фото: Екатерина Семенова

Тем не менее Юрий Юрин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, то есть проверено взаимодействие со всеми ведомствами, уточнено количество техники и противогололедной смеси.

- Но это не говорит о том, что можно избежать всех нештатных ситуаций, — отметил чиновник.

Спасатели приходят на выручку любителям зимней рыбалки. Фото из Instagram uprbez64

Спасатели приходят на выручку любителям зимней рыбалки. Фото из Instagram uprbez64

Напомним, синоптики прогнозируют похолодание во вторую половину пятницы. Температура резко опустится, ночью в ряде районов она может достичь -18 градусов.

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