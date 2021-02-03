На Саратов надвигаются морозы
Фото: Екатерина Семенова
Саратовцев ждет резкое похолодание в ближайшую пятницу.
Начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин рассказал, каких опасностей следует ждать в связи с этим.
Юрий Юрин. Фото из Instagram uprbez64
Конечно, пристальное внимание уделяется дорогам. Автомобилистам следует подготовиться к поездке, запастись самым необходимым, например, лекарствами, провизией. Проверить исправность машины, обеспечить запас топлива.
- Очень важно всегда знать, где вы находитесь, чтобы при нештатной ситуации можно было сообщить об этом экстренным службам, — подчеркнул он.
Кроме того, что на дорогах усилится гололедица, а мокрый снег застынет, превратившись в непроходимые колдобины, есть и другие риски, связанные с предстоящим похолоданием. Так, растет риск отморожений для людей, оказавшихся на улице. Особой головной болью служб спасения становятся рыбаки. Растет риск пожаров из-за того, что в попытках согреться, люди активно включают печи и электроприборы.
На дорогах будет скользко
Фото: Екатерина Семенова
Тем не менее Юрий Юрин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, то есть проверено взаимодействие со всеми ведомствами, уточнено количество техники и противогололедной смеси.
- Но это не говорит о том, что можно избежать всех нештатных ситуаций, — отметил чиновник.
Спасатели приходят на выручку любителям зимней рыбалки. Фото из Instagram uprbez64
Напомним, синоптики прогнозируют похолодание во вторую половину пятницы. Температура резко опустится, ночью в ряде районов она может достичь -18 градусов.
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