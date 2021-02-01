В Саратове два виновника уехали с места ДТП

Автовладельцы нередко обнаруживают на своих машинах повреждения, которые появились во время стоянки. А найти в таких случаях того, кто оставил вмятины или царапины, крайне сложно или и вовсе невозможно. Но два подобных случая, произошедших в дворах Саратова, всё же удалось раскрыть. Виновники аварий попали на камеры "Умного домофона".

Вот один из них. Автомобиль долго пытается припарковаться во дворе на улице Крегинской. Но снежная колея глубокая, и машина плохо слушается водителя. В результате ему удаётся встать рядом с подъездом, но во время манёвра он задевает припаркованный рядом автомобиль. Убедившись, что никто не заметил его оплошность, а хозяин пострадавшего авто не спустился, виновник ДТП уезжает.

А это другой случай, произошедшей во дворе одного из домов на улице Мельничной. Автомобиль сдаёт назад и врезается в припаркованную у подъезда машину. Этот водитель даже не вышел, чтобы оценить ущерб. Он сразу уезжает прочь.

Но недобросовестных водителей удалось вычислить благодаря подъездным камерам "Умного" домофона, на видео хорошо видны марки авто и номера. С этими данными владельцы пострадавших автомобилей обратились за помощью в полицию. Теперь виновникам ДТП грозит лишение прав за оставление места аварии. А размер нанесённого ущерба определят в страховых компаниях.