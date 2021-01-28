Федеральный экологический оператор дал новую жизнь заводу в Горном

Торжественная церемония на заводе в Горном Фото: Мария Франко

В поселке Михайловский Саратовской области появится экотехнопарк по переработке промышленных отходов. 25 января здесь состоялась передача комплекса бывшего завода по уничтожению химического оружия в ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО», предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Таким образом, Росатом в лице ФГУП «ФЭО» входит в Саратовскую область, создавая в регионе новые современные предприятия и рабочие места в рамках деятельности первого в ПФО современного экотехнопарка по переработке промышленных отходов.

Это происходит в рамках нацпроекта «Экология» в русле создания новой в России отрасли по переработке отходов I и II классов.

- С сегодняшнего дня производственные мощности этого объекта будут служить интересам охраны окружающей среды и использоваться для отечественной промышленности. Уверен, что коллектив ФГУП «ФЭО» успешно справиться с задачей развития производства, — передал директор Департамента химической промышленности и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов приветствие министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Торжественная церемония передачи имущества состоялась на объекте в Горном.

Вся подготовительная работа завершится здесь в 2023 году, а с 2024 года экотехнопарк «Михайловский» будет полноценно функционировать. Чтобы этот переход был максимально плавным и комфортным, в том числе для работников предприятия, все они уже приняты на работу в ФГУП «ФЭО». Об этом на встрече с жителями поселка и работниками ФКП «Горный» сообщил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков.

Встреча с работниками завода и жителями поселка Фото: Мария Франко

- С этого года начинается строительство экотехнопарка по переработке отходов I и II классов, которое будет реализовано на базе объекта по уничтожению химического оружия в поселке Горный. Новое предприятие будет не просто перерабатывать отходы I и II классов, а производить продукцию, востребованную на рынке. Это и вопрос импортозамещения, реализации новых технологий, подготовки высококвалифицированных кадров, и конечно, социально-экономическое развитие региона. Производственные мощности ФКП «Горный» продолжат служить интересам охраны окружающей среды и использоваться для отечественной промышленности, — сказал Корольков.

Экотехнопарк с учетом сопутствующих производств станет одним из крупнейших налогоплательщиков региона и обеспечит порядка 1 тыс. рабочих мест. Уже сегодня зарплата сотрудников ФГУП «ФЭО» в среднем на 18% выше средней заработной платы на промышленных предприятиях Саратовской области. Как только экотехнопарк начнет работу, оплата труда его персонала продолжит расти.

- У работников ФГУП «ФЭО» есть много прав и возможностей — от санаторно-курортного лечения и медицинских программ, до культурно-массовых мероприятий. Я уверен, что все желания людей, связанные с социальными вопросами, будут выполнены, — отметил на встрече с жителями поселка Сергей Сускин, председатель первичной профсоюзной организации ФГУП «ФЭО».

Новые кадры также планируют готовить для экотехнопарка со школьной скамьи. ФГУП «ФЭО» совместно с РХТУ им. Д.И. Менделеева реализует проект «Менделеевские классы» в школе поселка Михайловский. Ученики с восьмого класса начинают глубокое изучение химии.

Занятия для школьников в Горном проводят ученые из Москвы и специалисты информационного центра по атомной энергии Фото: Александр Уриевский

Здесь проходят занятия для школьников в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а 25 января в этот же день здесь ученые из СГТУ им. Гагарина Ю.А. провели занятие для школьников «Менделеевского класса» по оценке загрязнения талой воды. Открытые уроки и мастер-классы провели специалисты РХТУ имени Д.И. Менделеева.

- Менделеевские классы открыты уже в нескольких регионах России. Мы планируем расширять географию. Сейчас есть прекрасные средства дистанционного обучения, наши лучшие преподаватели читают ребятам лекции онлайн. Мы разрабатываем методические материалы для того, чтобы учителя их могли использовать, — рассказала о работе «Менделеевских классов» Светлана Стаханова, заведующая кафедрой аналитической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева.

- В Саратовской области огромное количество предприятий, которые связаны с химией и химической технологией. И этим предприятиям нужны свои кадры, которые нужно готовить, прежде всего, на местах, чтобы не забирать умных детей из регионов. В области нужны эти люди — умные, талантливые, чтобы регионы поднимались, — добавила заведующая кафедрой аналитической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева Светлана Стаханова.