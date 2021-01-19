Жители Балакова построили для горожан горку, которая сразу многим полюбилась.Сооружение для скоростного спуска, больше напоминающее бобслейную трассу, появилась около дома на улице Титова, 57а. Горку возвели двое местных жителей – Максим Сосновый и Вадим Федоров.Оба они занимались в спидвейном клубе «Турбина», поэтому понимают толк не только в скоростной езде, но и главное – безопасности. Горка получилась извилистая, с лихими поворотами – такая траектория не позволяет выехать на дорогу.Трассу строили несколько дней – меняя ее траекторию с учетом особенностей рельефа и проводя постоянные испытания.- Ведра, лопаты, швабры – в бой пошла вся доступная домашняя «техника», – написал в соцсети Евгений Левин.Он же опубликовал фотографии детворы, с удовольствием катающихся с горки.Горожане остались очень довольны, судя по многочисленным отзывам. Покататься приезжают даже жители других микрорайонов города.- Я с детьми была на этой горке, получили огромное удовольствие! Спасибо большое! Вы большие молодцы! – написала Светлана Кондрашова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.