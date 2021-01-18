Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева открыл 103-й театральный сезон 16 января. Первые зрители увидели две дипломных работы мастерской артиста и режиссера театра Артема Кузина. Открылся театр показом студенческого спектакля курса по пьесе Андрея Платонова «Дураки на периферии».17 декабря состоялась первая премьера нового театрального сезона. Студенты-четверокурсники впервые вышли на Большую сцену ТЮЗа и представили зрителям свою версию классической пьесы Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (перевод Николая Любимова). За время пандемии ТЮЗ подготовил пять премьер. В скором времени саратовский зритель сможет их увидеть.23 и 24 января состоится премьера спектакля «Приключения Тома Сойера» по Марку Твену. Изначально планировалось, что эта постановка в рамках федерального проекта «Культура малой родины» будет с участием детей из Студии Табакова при театре. Сейчас зрители смогут познакомиться с версией, в которой все роли исполняют артисты театра. Студийный спектакль будет выпущен позже.В январе зрителей также ждут на постановках для самых маленьких «За зимою снова лето» и «Еженька и нарисованные человечки». Также театр представит современную сказку польского драматурга «Последний папа» и подростковый спектакль «Animal Lounge, или Умеют ли животные лгать?» по пьесе немецкого автора Ульриха Хуба. Взрослым зрителям театр предлагает посмотреть постановку «Белая гвардия» по Михаилу Булгакову.Режиссером спектакля «Женитьба Фигаро» выступил мастер курса Артем Кузин, режиссер-педагог и пластиограф – второй педагог мастерской актриса Анастасия Бескровная. Над костюмами к спектаклю работала художник из Москвы Софья Злобина.Премьера «Женитьбы Фигаро» на российской сцене состоялась в 1785 году. Впервые ее сыграла труппа Михайловского театра. Пьеса Бомарше не исчезает с афиш ведущих мировых театров. О похождениях Фигаро Бомарше написал целую трилогию. Роль в классическом произведении серьезное испытание для студентов-выпускников. Ведь это их первое обращение к классическому тексту мировой драматургии.Студентам мастерской Артема Кузина удалось погрузить зрителей в интриги и сюжетные повороты канонической пьесы Бомарше. Спектакль «Женитьба Фигаро» это яркая и захватывающая работа, которая будет в репертуаре театра до конца сезона. Дипломная работа наполнена талантливыми хореографическими и вокальными номерами, которые делают спектакль более динамичным. Необычное прочтение героев пьесы «Женитьбы Фигаро» и нетривиальный антураж точно сделают постановку востребованной и запоминающейся. Студенты справились со столь сложным материалом и представили зрителям достойный спектакль.В роли графа Альмавивы – Виталий Гаврилов/Алексей Дьяконов, графиня Розина – Екатерина Кишева/Полина Ларина, Сюзанна – Ирина Петрова, Керубино – Никита Прилепский/Павел Свистунов, Марселина – Тамара Грязнова/Наталья Янкевич.В роли графского камердинера и домоправителя Фигаро – Матвей Пташный. Актеру удалось совершить сложное перевоплощение и показать достойную игру.Студенты мастерской Артема Кузина выходят на сцену со второго курса обучения. Их первым опытом в профессиональном театре стал учебный спектакль «Салтан» по сказке Пушкина. Также студенты задействованы в двух камерных спектаклях – документальная постановка на основе интервью «Мама, папа, я» и постановка «Дураки на периферии» по пьесе Андрея Платонова.Продажи билетов на спектакли января будет осуществляться с 30%-ным наполнением зала. В зрительный зал будут допускаться люди без признаков ОРВИ. Ношение маски необходимо в течение всего времени нахождения в театре. Кассы возвращаются к обычному режиму работы с 14 января – ежедневно с 10 до 19 часов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.