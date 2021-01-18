В Саратовской области в ближайшие четыре дня, с 18 по 21 января 2021 года, ожидаются аномальные морозы.- Температура будет ниже нормы на 9 и более градусов. Ночью ожидается похолодание до 22–27 градусов мороза, при натекании облачности — до 17 градусов. Например, такая температура ожидается в ближайшую ночь на юго-востоке области. Днем с понедельника по четверг будет -14…-19 градусов, — сообщила «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.В пятницу погода резко поменяется. Начнется оттепель. Ночью будет -15…-20 градусов, а днем поднимется до +1…-4.Однако 22 января поднимется сильный ветер, пойдет снег, начнутся метели.- Суббота по температуре также будет мягкой, — рассказала Васильева.На метеозависимых такой серьезный скачок в температурах, вероятно, серьезно повлияет. Повысится атмосферное давление.К тому же синоптик подчеркнула, что снег будет уплотняться, это приведет к падению пластов снега, образованию сосулек.По словам руководителя Управления по безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрия Юрина, массовые мероприятия на Крещение не проводятся.В прошлом году на Крещение было гораздо теплее: в среднем ночью от 0 до -5 градусов, а днем — -2…+3 градуса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.