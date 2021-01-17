Отчаявшийся найти работу мужчина обращается к другу детства, и тот предлагает ему стать директором фирмы, потом выводит номинального директора, продав фирму. Затем организация банкротится, а номинальный руководитель отправляется за решетку. Прямо сюжет для фильма.Именно так произошло в жизни Константина Худякова, жителя Энгельса Саратовской области.Адвокат Константина Дмитрий Воробьев обратился в редакцию «Комсомольской правды», чтобы пролить свет на некоторые детали дела.- Худяков в 2014 году встретился с другом детства Алексеем Елесиным, чтобы попросить помочь с работой. Он предложил последнему открыть фирму «Спецстрой плюс», и стать одним из учредителей и директором указанной организации. Худяков — человек доверчивый, он согласился и стал номинальным директором, ничего не понимая в руководстве — рассказал адвокат.По словам Худякова, фирмой управлял Елесин, а он директором лишь числился, по факту работая простым механиком. Его просили подписывать документы, в смысл которых он даже не вникал.ООО «Спецстрой плюс» была аффилирована компании «Интерстрой», которой руководил Игорь Еремеев. Обе компании были субподрядчиками при строительстве военного аэродрома в Энгельсе.Потом Елесин вывел Худякова из ООО «Спецстрой плюс» продав данную фирму другому лицу, после чего организация обанкротилась, были суды. Худяков поясняет, что старый друг говорил ему, что с фирмой все нормально, по налогам все чисто, и с компанией проблем не будет.Однако потом «Спецстрой плюсом» и «Интерстроем» заинтересовались правоохранители. ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудило дело о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. Потерпевшей стороной было ООО «Донской камень» — поставщик щебня на стройку аэродрома.Как установил позднее Энгельсский районный суд, Игорь Еремеев привлек в свою группу Руслана Хасьярова, который по документам был директором «Интерстроя», и бухгалтера «Интерстроя» Анну Пантелееву, а также Константина Худякова Они заключали фиктивные договоры и похищали деньги — в общей сумме более 50 млн рублей.Худякова как директора вызывали на допросы, там он заявил то, о чем ему говорил Алексей Елесин. Настоящий руководитель числился в «Спецстрой плюсе» заместителем и по делу проходил как свидетель. Также Константину наняли адвоката, но адвокат ему говорила стоять до последнего в плане того, что он директор.В итоге суд в июне 2019 года осудил за мошенничество всех четверых. Еремеева приговорили к четырем годам лишения свободы, а остальным дали по три года.Пока они сидели в колонии, в 2020 году следователи ГСУ возобновили ранее выделенное уголовное дело, по той же статье, только потерпевшей стороной в новом деле была другая организация — ОАО «Управление автомобильного транспорта».Всех четверых снова обвиняют в хищении денег, якобы при строительстве аэродрома «Интерстрой» и «Спецстрой плюс» заключили договоры с ОАО «УАТ», а потом похитили свыше 177 млн рублей.- Пока Худяков отбывает наказание за то, чего не совершал, его могут осудить еще по одному делу. По мнению следствия, вполне достаточно привлечь к ответственности лицо, подписавшее значимые документы, а не лицо, причастное к совершению хищения в составе организованной группы, — утверждает адвокат Воробьев.Он направлял несколько обращений и жалоб прокурору области Сергею Филипенко, руководителю ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области Сергею Шнейдерману, а также Генеральному прокурору РФ и министру внутренних дел России.- Там мне отвечали отписками в духе «следствие разберется», — подчеркнул Воробьев.Также есть несколько свидетелей, которые рассказали, как на самом деле обстояли дела в фирме. Некоторые сотрудники пояснили, что всеми делами фирмы руководил именно заместитель Елесин, а того же Худякова звали в кабинет руководства только для подписей. То же самое, по словам Константина Худякова, говорят и представители потерпевших сторон — ООО «Донской камень» и ОАО «УАТ», переговоры, касающиеся ведения бизнеса, велись с Алексеем Елесиным и Игорем Еремеевым, а его знают только как человека, работавшего на железнодорожном тупике.Защитник Константина в очередной раз просит прокуратуру и суд обратить внимание на это уголовное дело, тщательно объективно и всесторонне его рассмотреть, чтобы избежать ошибки правосудия.Действительно, можно сказать, что Константин Худяков был сам виноват, когда согласился стать фиктивным директором и подписывал то, в чем не разбирается. Ведь понятно, куда может привести такое легкомыслие.Другое дело, что в реальности, как считает адвокат Дмитрий Воробьев, у его подзащитного не было никакой возможности совершить мошенничество, по одной простой причине — он не вел этот бизнес.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.