Жители Саратова продолжают страдать от нападений бродячих собак.Очередной возмущенный пост опубликовала в группе «Саратов онлайн» пользователь Светлана Власова.Она рассказала, что днем 15 января стая бродячих собак напала на ее девятилетнего сына во дворе дома на улице Миллеровская, 53. Мальчика покусали за ногу, ему потребовалась госпитализация в 3-й Советской больнице.При этом мать ребенка подчеркнула, что первой на него набросилась собака с клипсой, то есть та, которую уже отвозили в приют и поставили на учет, а потом выпустили.Женщина отметила, что это не первый случай нападения собак на людей в этом районе. Она намерена обратиться в прокуратуру и другие инстанции, чтобы побудить власти решить проблему безнадзорных животных. По ее словам, она уже несколько раз обращалась в администрацию города, но получила ответ, что те не могут ничего предпринять.- Сколько это еще будет продолжаться? Город кишит собаками. Надо, чтобы насмерть загрызли кого-либо? Или что? Когда уже будут их отлавливаться и содержать в специализированных местах, а не отпускать обратно на улицу выживать? Или Вы хотите подвести людей к убийству животных и решать эту проблему чужими руками? — задает вопросы Светлана Власова.Она призывает других граждан, которые пострадали от собак или хочет решить проблему, объединиться для коллективных жалоб.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.