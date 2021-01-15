В Саратове прокуратура заинтересовалась случаем в детском саду №193 Ленинского района. Ведомство отреагировало на публикации местных СМИ и соцсетей о том, что крышу образовательного учреждения чистят не сотрудники специализированной организации, а люди без каких-либо средств страховки.Несмотря на то, что здание двухэтажное, падение с высоты могло бы оказаться трагическим, поэтому прокуратура начала проверку, впоследствии будут приняты меры прокурорского реагирования.Министр образования области Ирина Седова высказалась куда более эмоционально. На своей странице в Instagram она опубликовала гневный пост.- Промолчать точно не могу. Такие ситуации недопустимы. Без соблюдения техники безопасности, угрожая собственному здоровью, тяжелую работу по очистке снега выполняли два работника детского сада №193 Саратова. Таких фактов быть не должно. И я уже об этом неоднократно говорила. Если такой инцидент повторится — буду выходить с предложением в адрес глав муниципалитетов о рассмотрении вопроса в части соответствия занимаемой должности руководителей, которые так организовывают работу в возглавляемом учреждении, — написала министр.Ирина Седова уже несколько дней, с начала сильных снегопадов в Саратовской области, неоднократно обращает внимание руководителей образовательных учреждений, что прилегающая территория и крышу должны быть расчищены. При этом заставлять родителей или педагогов заниматься не своими обязанностями — недопустимо.Ситуация с очисткой крыши в детском саду вызвала общественный резонанс, администрация Ленинского района объявила выговор руководителю учреждение. Дисциплинарное наказание получила и замглавы администрации района по социальной сфере.- Я крайне возмущен ситуацией, которая произошла сегодня в одном из детских садов Саратова. Понятно, что в свете последних дней, когда выпали обильные осадки, соцучреждения тоже активно расчищают свои территории, приводят в порядок крыши. Но совершенно недопустимо для этих целей привлекать работников, которые недостаточно квалифицированы. Ведь для ряда работ необходимо иметь специальную подготовку, уметь обращаться с оборудованием, — заявил заместитель главы Саратова по соцсфере Александр БурмакВ то же время даже жители понимают, что ситуация немного парадоксальна. С одной стороны, руководителям учреждений соцсферы, в частности, школ и садиков, предписано убирать территорию, чистить крышу, сбивать сосульки, иначе их ожидают дисциплинарные наказания и штрафы, а в случае ЧП — вплоть до увольнения и уголовного дела. С другой стороны услуги специализированных фирм стоят недешево, а своих работников привлекать также нельзя. Иначе — выговоры, штрафы, перспектива увольнения... Замкнутый круг. Это ведь не первый случай, когда сотрудники бюджетных учреждений вынуждены «подрабатывать» дворниками. Так, два года назад, когда на город обрушились сильнейшие осадки, разразился скандал с учителями, которых отправили сгребать снег в мешки для мусора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Родителей заставляют убирать снег возле школ в Саратовской областиТакие обращения поступают в Инстаграм министра образования(подробнее)Михаил Исаев просит саратовцев помочь с уборкой снегаЖителей призывают пересесть на общественный транспорт(подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.