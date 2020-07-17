2020-07-16T23:33:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 17 июля: 49 человек скончались от коронавируса

Официально подтверждена смерть двух медработников
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Количество вновь выявленных зараженных не снижаетсяКоличество вновь выявленных зараженных не снижаетсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 01.00 17 июля в Саратовской области с начала пандемии заразились COVID-19 7969 человек, уже выздоровели 4 535.

Как сообщили в оперативном штабе, за сутки в регионе выявили 95 новых носителей коронавируса.

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Среди больных пациентов с пневмонией 48 человек, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 12.

По-прежнему лидирует областной центр – тут 47 новых больных, это половина всех заболевших в регионе.

Стало известно о 49-м умершем от коронавируса в Саратовской области, это 68-летняя женщина, у которой вместе с новой инфекцией уже были и ишемическая гипертония и поражение легочной ткани. Она неделю находилась на аппарате ИВЛ, но спасти ее не удалось.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подтвердил смерть только двух медработников от коронавируса с начала пандемии. Это врач и водитель «скорой».

Еще пять медработников, у которых был диагностирован коронавирус, умерли от заболеваний, не связанных с COVID-19. Всего в регионе 1 039 медиков заразились коронавирусом, 836 уже выздоровели.

Карта распространения коронавируса

Карта распространения коронавируса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал указание региональному Минздраву оказать помощь медикам Казахстана в борьбе с коронавирусом. В ходе видеоконференции с представителями Западно-Казахстанской области, министр здравоохранения региона Олег Костин обещал оказать посильную поддержку.

На брифинге в Минздраве Саратовской области начальник отдела Роспотребнадзора Галина Архипова заявила, что городской пляж в Саратове официально откроется в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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