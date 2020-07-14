Саратовцам расскажут, сколько денег они «подарили» мошенникам

15 июля 2010 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция сотрудников правоохранительных органов на тему «Мошенничество и меры защиты от него».

В дискуссии принимают участие спикеры:

- Александр Арсентьев — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Саратову;

- Роман Киселев — начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову, подполковник полиции.

Начало мероприятия в 14:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии №1).

Со спикерами выясним, сколько денежных средств жители Саратова «подарили» мошенникам за первое полугодие 2020 года, какие виды преступления встречаются чаще всего, какие категории граждан попадают в списки пострадавших. Также представители правоохранительных органов озвучат советы, как не стать жертвой подобных видов преступлений.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.

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