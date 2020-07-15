Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 июля: 93 новых заразившихся, власти грозят новым карантином

Последняя информация по коронавирусу в Саратовской области к 01.00 15 июля – в регионе 93 новых заразившихся.

Положительные аанализы получили 44 жителя областного центра – это почти половина всех новых случаев. Восемь в Самойловском районе, шесть — в Энгельсском, по пять в Марксовском и Татищевском, четыре — в Балаковском, три в Дерагчевском. Еще в 12 районах — по два и одному.

Ситуация с заболеваемостью в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании координационного совета в правительстве 14 июля отметил, что область пока не готова ко второму этапу выхода из ограничений.

Среди заболевших за минувшие сутки трое детей и 40 человек старше 60 лет.

Руководитель областного Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что один из заболевших детей посещал детский садик в Балакове. Мальчик заразился по контакту в своей семье, его заболевание протекает бессимптомно. Все воспитатели и остальные воспитанники отправлены на обследование.

<#a# - Надеюсь, это не приведет к вспышке заболевания в этом учреждении, — заметил министр здравоохранения Олег Костин.

- Люди расслабились, но маска – единственный способ предотвратить заболевание, мы не должны допустить такой ситуации, как сейчас в Казахстане.

Либо мы терпим, либо возвращаемся к условиям карантина, - заявил Олег Костин.

Число выявленных заражений в Саратовской области

Саратовская область занимает седьмое место в ПФО по уровню заболеваемости коронавирусом, на первом месте Нижний Новгород, на втором Ульяновск.

Всего в области 7 782 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Накануне выяснилось, сколько свадеб отменил коронавирус.

- Мы просили молодоженов перенести свадьбы на более поздний срок — в апреле на май, в мае на июнь. 26% пар перенесли свадьбы: из них 49% на июнь, 26% на июль, 13% на август и 11% на сентябрь. А 7% вообще отменили, — отметила начальник областного управления ЗАГС Юлия Пономарева на пресс-конференции 14 июля в «КП-Саратов».

Мэрия Саратова пригрозила, что если к 17 июля водопользователь - арендатор пляжа «Городские пески» не сдаст документы в Роспотребнадзор, то будут решать вопрос о смене арендатора.

Напомним, 3 июля администрация Саратова официально заявила об открытии пляжа для купания. Однако вскоре выяснилось, что Роспотребнадзор не выдал разрешения. До этого момента документы от водопользователя не поступили в ведомство на рассмотрение для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.