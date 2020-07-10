2020-07-10T14:16:38+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 июля: В Саратове стало меньше заболевших

Больше всего заражений в Балаковском и Энгельсском районах
Дарья Вострикова
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В Саратове стало меньше случаев заражения COVID-19В Саратове стало меньше случаев заражения COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 10 июля в Саратовской области выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом.

В областном центре стало гораздо меньше заболевших, на сегодняшний день 12 человек, тогда как вчера, 9 июля, было 53.

Число новых заражений в Саратовской области

Число новых заражений в Саратовской области

По 13 пациентов из Балаковского и Энгельсского районов, семь из Дергачевского, по шесть в Аркадакком и Пугачевском, пять в Ивановском, четыре в Татищевском ( +ЗАТО Светлый), по три в Вольском, Ершовском, Краснокутском, Ртищевском, по два в Новоузенском, Петровском, Самойловском, по одному в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Воскресенском, Новобурасском, Озинском, Федоровском, Хвалынском.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди них 34 контактных лица, у 57 источник заражения не установлен, один человек прибыл с другой территории с признаками ОРВИ.

С пневмонией 67 пациентов, с признаками ОРВИ 11, бессимптомно болезнь протекает у 14 человек.

Троим не исполнилось и 14 лет, столько же в возрастной группе от 15 до 17 лет, двоим от 20 до 29 лет, 12 от 30 до 39 лет, 11 от 40 до 49 лет, 22 от 50 до 59 лет, 39 старше 60.

На сегодняшний день в регионе проведено 200392 лабораторных исследования, из них за последние сутки 4485.

Всего в Саратовской области зарегистрировано 7417 заражений, выздоровели 4116 человек, 72 за сутки.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц для регламентных мероприятий и изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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