Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 июля 2020 года: 97 заражений, каждый третий заразился из неизвестного источника

К утру 5 июля в Саратовской области оперштаб насчитал 97 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Больше всего зараженных в группе населения старше 60 лет, таких 41 человек. По географии снова в «лидерах» Саратов – 26 случаев, а также Балашовский и Энгельсский районы – по 16. В остальных районах от 1 до 6 новых случаев: Балаковский — 6, Новоузенский и Петровский — по 4, Ершовский и Питерский — по 3, Вольский, Дергачевский, Лысогорский, Новобурасский, Ртищевский и Самойловский — по 2, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский, Краснопартизанский и Хвалынский — по 1-му.

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По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 57, с признаками ОРВИ — 16, с бессимптомным течением — 24.

Среди заразившихся каждый третий подхватил коронавирус из неустановленных источников, 62 человека контактировали с больными.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 18-19 лет – 2;

- 20-29 лет – 8;

- 30-39 лет – 12;

- 40-49 лет – 8;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 41.

В регионе с начала заражений проведено 186144 лабораторных исследований, из них только за последние сутки — 4354.

Таким образом общее количество больных с коронавирусом с начала пандемии COVID-19 в регионе достигло 6941 человека. Выздоровели их них 3759 человек, за последние сутки — 11.

На сегодняшний день в целом введен только первый этап снятия ограничений, открылись для посещения пляжи, парки. Турбазы остаются закрытыми официально на прием отдыхающих, но неофициально работают и оказывают полный спектр услуг.