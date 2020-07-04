Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 июля 2020 года: Заболевших меньше сотни

На утро 4 июля в Саратовской области выявлено 98 новых заразившихся коронавирусом. Они проживают в девяти районах области.

Среди новых заболевших с пневмонией 63 человека, с признаками ОРВИ — 25, с бессимптомным течением — 10.

Среди заболевших 10 контактных лиц, 87 — с неустановленным источником заражения, 1 прибывший с другой территории с признаками ОРВИ.

Данные по приросту новых зараженных

Больше всего случаев 65 – в Саратове, в Энгельсском районе – 15, в Балаковском — 11

Число новых случаев коронавируса в Саратовской области на 4 июля составило 98 случаев.

Новые случаи зарегистрированы в девяти районах области, больше всего – 65 – в Саратове.

Еще 15 случаев в Энгельсском районе и 11 – в Балаковском.

В Краснокутском — два, в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Пугачевском и Саратовском — по одному.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Заболевшие по возрастам:

- дети до 14 лет – 2;

- 15-17 лет – 1;

- 20-29 лет – 5;

- 30-39 лет – 15;

- 40-49 лет – 19;

- 50-59 лет – 21;

- старше 60 – 35.

На сегодняшний день в целом в регионе проведено 181790 лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2399. Общее количество зараженных в Саратовской области с начала пандемии - 6844 человек. Выздоровели с начала эпидемии 3748 человек, за сутки — 68.

Накануне, по данным городской администрации, в Саратове открылся купальный сезон. После того, как были получены все разрешения от контрольно-надзорных ведомств, пляж «Городские пески» заработал полноценно. Пляж в Энгельсе открылся несколькими днями ранее.

При этом турбазы и дома отдыха официально не принимают отдыхающих. Они почти полностью заполнены «командировочными».