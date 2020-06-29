К врачу через форточку: жители Саратова вынуждены были забираться в затопленную поликлинику через окно

Поликлиника в поселке Жасминный на окраине Саратова оказалась отрезана от мира после ночного ливня. Вход в здание оказался затоплен, поэтому посетители вынуждены были забираться внутрь через окно.

Соответствующие фотографии очевидца опубликовал портал «Саратов Life» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как люди действительно забираются через форточку в цоколе здания, так как пройти через дверь невозможно.

Нормальный вход в поликлинику затопило. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

За комментариями «КП-Саратов» обратилась к советнику министра здравоохранения области Александру Колоколову. Он подтвердил, что проблема существует не первый день.

- Поликлиника в поселке Жасминный расположена в приспособленном помещении на цокольном и первом этажах жилого пятиэтажного дома. Здание стоит в низине, где есть проблемы с пропускной способностью канализации и ливневки. Сегодня утром были очень неблагоприятные погодные условия, все стоки, которые не успели уйти, оказались в цокольном этаже, — рассказал Александр Колоколов.

Поликлиника расположена в цоколе и на первом этаже. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Такое ЧП случается уже не в первый раз и не всегда причиной затопления являются сильные ливни. Порой жильцы дома сами случайно засоряют канализацию, тогда слив со всех стояков скапливается в цоколе.

По словам советника министра, справиться с внештатной ситуацией удалось примерно за час — силами администрации города и коммунальных служб. Все это время медицинское учреждение продолжало работу.

- Находившиеся внутри люди могли посидеть там час, подождать. Никто никого не заставлял лазить в окна. Отмечу, что на цокольном этаже практически нет медицинских кабинетов, а лишь сопутствующие. Помощь оказывается на первом этаже, — отметил Александр Колоколов.

Последствия ЧП удалось ликвидировать через час. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Он отметил, что в министерстве прекрасно осведомлены о непростом положении поликлиники. Есть надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону, после того, как будет построена поликлиника в соседнем поселке Сокол.

Рано утром в Саратове шел сильный ливень. По оценке специалистов областного Гидрометцентра, выпало около половины месячной нормы осадков. Глава Саратова Михаил Исаев также признал, что система ливневой канализации в городе не справляется с потоками воды. Однако в ближайшее время кардинальных улучшений ждать не приходится. По словам градоначальника, лишь к концу года поручено оценить обстановку, выявить наиболее проблемные места. И только через несколько лет можно надеться, что в Саратове появится нормальная система водоотведения. Пока же после каждого хоть сколько то серьезного дождя дороги превращаются в бассейны.

Многие улицы Саратова погружаются под воду после дождей. Фото Анны Нюшкиной из группы «Саратов онлайн»

Кстати, синоптики вновь обещают дожди.

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