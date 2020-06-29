2020-06-29T12:40:31+03:00
Происшествия

К врачу через форточку: жители Саратова вынуждены были забираться в затопленную поликлинику через окно

Медучреждение затапливает после каждого ливня
Екатерина Семенова
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Жители поселка Жасминный вынуждены были лезть через форточку в поликлинику. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»Жители поселка Жасминный вынуждены были лезть через форточку в поликлинику. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»
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Поликлиника в поселке Жасминный на окраине Саратова оказалась отрезана от мира после ночного ливня. Вход в здание оказался затоплен, поэтому посетители вынуждены были забираться внутрь через окно.

Соответствующие фотографии очевидца опубликовал портал «Саратов Life» в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как люди действительно забираются через форточку в цоколе здания, так как пройти через дверь невозможно.

Нормальный вход в поликлинику затопило. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Нормальный вход в поликлинику затопило. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

За комментариями «КП-Саратов» обратилась к советнику министра здравоохранения области Александру Колоколову. Он подтвердил, что проблема существует не первый день.

- Поликлиника в поселке Жасминный расположена в приспособленном помещении на цокольном и первом этажах жилого пятиэтажного дома. Здание стоит в низине, где есть проблемы с пропускной способностью канализации и ливневки. Сегодня утром были очень неблагоприятные погодные условия, все стоки, которые не успели уйти, оказались в цокольном этаже, — рассказал Александр Колоколов.

Поликлиника расположена в цоколе и на первом этаже. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Поликлиника расположена в цоколе и на первом этаже. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Такое ЧП случается уже не в первый раз и не всегда причиной затопления являются сильные ливни. Порой жильцы дома сами случайно засоряют канализацию, тогда слив со всех стояков скапливается в цоколе.

По словам советника министра, справиться с внештатной ситуацией удалось примерно за час — силами администрации города и коммунальных служб. Все это время медицинское учреждение продолжало работу.

- Находившиеся внутри люди могли посидеть там час, подождать. Никто никого не заставлял лазить в окна. Отмечу, что на цокольном этаже практически нет медицинских кабинетов, а лишь сопутствующие. Помощь оказывается на первом этаже, — отметил Александр Колоколов.

Последствия ЧП удалось ликвидировать через час. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Последствия ЧП удалось ликвидировать через час. Фото Анны Волченок из группы «Саратов Life»

Он отметил, что в министерстве прекрасно осведомлены о непростом положении поликлиники. Есть надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону, после того, как будет построена поликлиника в соседнем поселке Сокол.

Рано утром в Саратове шел сильный ливень. По оценке специалистов областного Гидрометцентра, выпало около половины месячной нормы осадков. Глава Саратова Михаил Исаев также признал, что система ливневой канализации в городе не справляется с потоками воды. Однако в ближайшее время кардинальных улучшений ждать не приходится. По словам градоначальника, лишь к концу года поручено оценить обстановку, выявить наиболее проблемные места. И только через несколько лет можно надеться, что в Саратове появится нормальная система водоотведения. Пока же после каждого хоть сколько то серьезного дождя дороги превращаются в бассейны.

Многие улицы Саратова погружаются под воду после дождей. Фото Анны Нюшкиной из группы «Саратов онлайн»

Многие улицы Саратова погружаются под воду после дождей. Фото Анны Нюшкиной из группы «Саратов онлайн»

Кстати, синоптики вновь обещают дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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