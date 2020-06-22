Заработала Туристическая карта Саратовской области

«Туристическая карта Саратовской области» — это проект Издательского дома «Волга-Медиа». На сайте туристической карты представлены три раздела, в которых распределятся места для отдыха, туристические маршруты и гостиницы.

Туристическая карта Саратовской области уже сейчас представляет несколько объектов региона, в которых можно остановиться.

Отель «LEXX», расположенный в Балашове, привлекательное место для спокойного отдыха и делового туризма. Какой бы вариант номера вы не выбрали, вас всегда ждут профессиональный сервис, чистота и порядок. А также ряд бесплатных услуг в виде круглосуточного обслуживания или широкой парковки.

Парк-отель «Белые Ивы», расположенный в Базарном Карабулаке, предлагает уютные номера с панорамным видом на город в экологически чистом районе области. Для гостей предусмотрены авторское меню, летняя площадка, зона для детского отдыха и многое другое.

По мере заполнения Туристической карты Саратовской области можно будет просмотреть и подобрать интересные места для отдыха, туристические маршруты, а также отели, в которых можно остановиться.

Издательский дом «Волга-Медиа» приглашает к сотрудничеству организации туризма и отдыха Саратовской области.