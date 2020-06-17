Как победить наркоманию: в «Комсомольской правде» эксперты проведут круглый стол
18 июня 2020 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, на тему: «Методы борьбы с наркоманией и их незаконным оборотом на территории Саратовской области».
В работе круглого стола принимают участие:
- Краснова Наталия Викторовна — заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области; подполковник полиции;
- Плято Эвелина Ивановна — врач психиатр, нарколог, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии»;
- Юров Алексей Викторович — руководитель реабилитационного центра «Открытие»;
- Королькова Наталия Александровна — председатель Общества трезвости и здоровья.
Со спикерами в студии обсудим:
- социальный и физический вред наркомании для человека;
- методы вовлечения граждан в круг употребляющих и распространяющих наркотические вещества на территории области;
- применяемые профильными органами методы борьбы с наркоманией и их незаконным оборотом на территории региона;
- способы профилактики наркомании среди жителей области;
- о проводимой реабилитации наркозависимых лиц.
Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание Типографии).
Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».
Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.
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ИСТОЧНИК KP.RU