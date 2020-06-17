2020-06-17T15:02:44+03:00
Общество

Как победить наркоманию: в «Комсомольской правде» эксперты проведут круглый стол

Мероприятие пройдет 18 июня
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В пресс-центре пройдет круглый стол в преддверии Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотомВ пресс-центре пройдет круглый стол в преддверии Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотомФото: Александр Уриевский
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18 июня 2020 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, на тему: «Методы борьбы с наркоманией и их незаконным оборотом на территории Саратовской области».

В работе круглого стола принимают участие:

- Краснова Наталия Викторовна — заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области; подполковник полиции;

- Плято Эвелина Ивановна — врач психиатр, нарколог, заведующая отделением кризисных состояний ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница имени Святой Софии»;

- Юров Алексей Викторович — руководитель реабилитационного центра «Открытие»;

- Королькова Наталия Александровна — председатель Общества трезвости и здоровья.

Со спикерами в студии обсудим:

- социальный и физический вред наркомании для человека;

- методы вовлечения граждан в круг употребляющих и распространяющих наркотические вещества на территории области;

- применяемые профильными органами методы борьбы с наркоманией и их незаконным оборотом на территории региона;

- способы профилактики наркомании среди жителей области;

- о проводимой реабилитации наркозависимых лиц.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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