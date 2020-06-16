2020-06-16T15:04:54+03:00
Общество

Видеокамера для автовладельца — не роскошь, а средство наблюдения

Видеонаблюдение — это самый простой способ сберечь нервы автомобилиста
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Кто из водителей не переживает минуты волнения за оставленный без присмотра автомобиль? Особенно, если четырехколесный друг коротает ночь не на охраняемой стоянке, а возле частного коттеджа или дачного дома. Самый простой способ сберечь нервы — установить видеокамеру.

Как работает видеонаблюдение от «Ростелекома» и чем оно полезно автовладельцам, рассказали пользователи сервиса.

- Я недавно подключил видеонаблюдение в коттедже, чтобы быть спокойным за дом и за личный транспорт. Вместе с сотрудником «Ростелекома» установили камеру, настроили нужный угол обзора, чтобы в поле зрения попадал вход на территорию и парковочное место. Устройство круглосуточно ведет съемку, я могу просматривать трансляцию на смартфоне через мобильное приложение. Бывают ситуации, когда владелец оставляет автомобиль без присмотра и обнаруживает повреждение — пусть царапину, но все равно неприятно. Теперь я всегда могу наблюдать за происходящим, а, если будет необходимость, воспользуюсь архивом записи, — рассказал житель Энгельса Вячеслав.

- Я занимаюсь пассажирскими перевозками, в этой сфере есть жесткие правила по оснащению стоянок транспорта. Просто так машину на улице не бросишь, и во дворе своего частного дома не оставишь на ночь, даже если территорию охраняет собака. Автомобили должны находиться либо на охраняемых парковках, либо под видеонаблюдением. Это важно для сохранности транспортных средств и безопасности пассажиров. Я больше года пользуюсь камерой от «Ростелекома». Просматривается и весь двор с припаркованным транспортом, и вход, и улица. Полезный и удобный сервис для автовладельца, — отметил Алексей, житель Пугачева.

Видеокамеры просты в применении. Для работы устройств необходим только интернет. Современная домашняя видеокамера оснащена встроенным микрофоном и инфракрасной подсветкой для съемки в темноте: в любое время суток вы сможете видеть и слышать все происходящее.

Благодаря видеонаблюдению можно присматривать за детьми и поддерживать удаленную связь с пожилыми родственниками. Если дома в отсутствие хозяев идет ремонт, камера поможет контролировать работу строительной бригады. Вариантов использования этого сервиса множество, но все они помогают сохранять уверенность, что с вашим имуществом, домом и близкими людьми все в порядке.

Узнать об услуге «Видеонаблюдение» подробнее и оставить заявку на приобретение камер можно на сайте saratov.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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