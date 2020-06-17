2020-06-17T15:01:43+03:00
Общество

Министр промышленности и энергетики в прямом эфире расскажет о работе саратовских предприятий в условиях коронавируса

Пресс-конференция пройдет в «Комсомольской правде»-Саратов
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Пресс-конференция министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова.

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18 июня 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда»-Саратов» состоится пресс-конференция министра промышленности и энергетики области Андрея Архипова на тему «Итоги работы промышленного комплекса области за четыре месяца 2020 года, перепрофилирование работы предприятий области для борьбы с коронавирусной инфекцией и меры поддержки предприятий».

Мероприятие начнется в 10:00 и пройдет по адресу: Саратов, ул. Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда»-Саратов @kp_saratov.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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