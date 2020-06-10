2020-06-09T22:49:35+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 10 июня 2020 года: власть просит открыть парки

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 10 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор пока не соглашается открыть парки в СаратовеРоспотребнадзор пока не соглашается открыть парки в СаратовеФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области обстановка по заболеваемости корнавирусом продолжает оставаться «стабильно напряженной». Об этом на заседании Координационного совета вечером 9 июня заявил министр здравоохранения Олег Костин.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 10 июня 2020 года.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Утром 9 июня стало известно о 115 случаях заражения коронавирусом. Всего в регионе 4 015 подтвержденных диагнозов. Выздоровели уже 1 699 человек.

Как рассказал на заседании Координационного совета заместитель главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева, высока заболеваемость пневмонией. Сейчас доля ее составляет 45,6%в общей структуре числа зараженных. В связи с этим основания для перехода на второй этап пока не усматривается.

Ожидается поступление 45 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил председатель правительства Александр Стрелюхин. Олег Костин рассказал, как ведутся выплаты медикам — он пообещал, что начисленные суммы все получат в срок.

Олег Костин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в регионе

Олег Костин рассказал о стимулирующих выплатах медикам в регионе

Тем не менее председатель правительства Александр Стрелюхин попросил еще раз рассмотреть возможность открыть парки и скверы для гуляющих. Однако Роспотребнадзор продолжает настаивать, что это делать еще рано.

Губернатор Валерий Радаев, в свою очередь, считает, что следует пересмотреть подход к снятию ограничений. По его мнению, это можно сделать на территориях с низкой заболеваемостью.

Валерий Радаев призвал пересмотреть подход к снятию ограничений

Валерий Радаев призвал пересмотреть подход к снятию ограничений

Тем не менее пока в области действует масочный режим. Ограничения продлены до 21 июня.

Жизнь, однако, продолжается. Например в Саратове играют «масочные» свадьбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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