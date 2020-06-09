В Саратове 22 пьяных водителя совершили ДТП

В Саратове за пять месяцев 2020 года произошло 22 аварии с участием нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в общей сложности за пьяные вождения к ответственности привлекли 375 человек.

К примеру, 31 мая в 5:10 напротив дома №2 на Кумысной поляне 24-летний водитель Geely потерял управление и влетел в дерево. Такой маневр он совершил в нетрезвом состоянии — в его крови зафиксировано 0,58 мг/л. По вине мужчины пострадали два человека: 24-летняя девушка и 26-летний парень, которые находились в салоне автомобиля. Поездка для них закончилась в городской клинической больнице, куда их госпитализировали.

Кроме того, 24 апреля в 5:10 напротив дома №39 на улице Азина 30-летний мужчина за рулем Lada Granta будучи подшофе влетел сразу в три припаркованных автомобиля — Nissan Almera Classic, Lada Kalina, ВАЗ-21124. В итоге водителя, в крови которого оказалось 1,18 мг/л, госпитализировали в городскую клиническую больницу №1.

А еще 21 марта в 9:35 напротив дома №1 на 1-м Магнитном проезде 36-летний водитель ВАЗ-21074 влетел в Kia Rio под управлением 41-летней женщины, которой после этого пришлось менять свои планы и отправляться в травмпункт. У гражданина установлено опьянение — 0,93 мг/л.

Такие аварии происходят не только в Саратове, но и на трассах Саратовской области.

В Марксовском районе 22 марта нетрезвый водитель ВАЗ-2109 влетел в Volkswagen. В результате пострадали пятеро человек. В Ершове пьяный 48-летний мужчина за рулем Lada Kalina слетел с проезжей части, ударился о дерево, потом автомобиль повис на заборе частного дома.

В ДТП по вине пьяных водителей страдают не только взрослые, но и дети. Вечером 15 февраля ВАЗ-2109 влетела в Lada Vesta на трассе под Саратовом. Пострадали две женщины, мужчина, а трехмесячный ребенок погиб. Еще один малыш и четырехлетняя девочка из салона этого же автомобиля пострадали.

Наиболее резонансным за последнее время стало ДТП с участием 40-летнего полицейского. Вечером 17 мая 2019 года на Песчано-Уметской улице пьяный служитель порядка ехал на своем Kia Ceed и сбил 14-летнего мальчика. На месте прибыли оперативные службы, но ребенка спасти не удалось. Удар был такой силы, что ребенка отбросило на несколько метров и оторвало руку.

Напомним, вечером 8 июня в Москве произошла авария с участием актера Михаила Ефремова. Мужчина вел Jeep Grand Cherokee и влетел на встречной полосе в фургон. Водителя большегруза госпитализировали, но он скончался.

В отношении актера возбудили уголовное дело. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности взять расследование на контроль.

- Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был, — подчеркнул он.

О трагедии высказался депутат Госдумы Николай Панков в канале «Пара слов». Он отметил, что народные избранники разделяют мнение Вячеслава Володина. Даже если человек получил много наград, он должен нести ответственность за свои поступки.

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