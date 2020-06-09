Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 июня 2020 года: отменяется пропускной режим, снимают ряд ограничений

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 9 июня 2020 года. Обстановка в регионе складывается таким образом: на утро 8 июня оперативный штаб сообщил о 137 новых случаях заболевания. Всего в области зарегистрировано 3,9 тыс. зараженных.

Вспышка коронавируса произошла в Красноармейской психиатрической больнице — сразу 19 человек. Теперь там 35 подтвержденных случаев — восемь у медиков и 27 — у проживающих.

С таким приростом Саратовская область заняла девятое место по России.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, что в регионе коронавирусом заразились 500 медицинских работников. 18 из них уже получили выплаты на более чем 1,2 млн рублей.

Поручено разобраться с выплатами работников Дома малютки в Марксовском районе. По словам Станислава Шувалова, постановлением правительства РФ такие выплаты не предусмотрены, но вопрос решается на региональном уровне.

В области заразились 500 медиковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главным событием дня стало объявление об окончании пропускного режима и снятии ряда ограничений. Например, открываются кладбища, бани, стоматологические клиники. Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба. Председатель правительства Александр Стрелюхин также сообщил о снятии карантина с Самойловского района и сел в Вольском районе. Он же призвал Роспотребнадзор пересмотреть вопрос с закрытием парков и скверов.

Александр Стрелюхин призвал пересмотреть решение о закрытии парковФото: Александр Уриевский

Министр здравоохранения Олег Костин рассказал, как медицинские учреждения области будут возвращаться к плановой работе.

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