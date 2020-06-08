Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 июня 2020 года: за сутки выявили 112 новых зараженных
В Саратовской области за прошедшие сутки, 8 июня, стало известно о 112 новых заболевших коронавирусом.
На утро 8 июня общее количество зараженных в Саратовской области — 3 763. Из них выздоровели 1 573 человека.
Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 8 июня 2020 года
Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах — 58, 19 и 11 соответственно.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Также выяснилось, что самое большое число зараженных за сутки приходится на людей старше 60 — 45 человек.
Между тем в период распространения коронавируса государство оказывает свою поддержку жителям. По данным министерства социальной защиты и труда, более 8 тыс. жителей области назначили выплату на 9,9 тыс. детей от трех до семи лет.
Саратовцам назначили выплаты на детей от трех до семи летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Саратове»