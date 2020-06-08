2020-06-07T20:36:44+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 8 июня 2020 года: за сутки выявили 112 новых зараженных

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 8 июня 2020 года
Ольга Симонова
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В Саратовской области общее количество зараженных коронавирусом составило 3 763 человекаВ Саратовской области общее количество зараженных коронавирусом составило 3 763 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Саратовской области за прошедшие сутки, 8 июня, стало известно о 112 новых заболевших коронавирусом.

На утро 8 июня общее количество зараженных в Саратовской области — 3 763. Из них выздоровели 1 573 человека.

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 8 июня 2020 года

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах — 58, 19 и 11 соответственно.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Также выяснилось, что самое большое число зараженных за сутки приходится на людей старше 60 — 45 человек.

Между тем в период распространения коронавируса государство оказывает свою поддержку жителям. По данным министерства социальной защиты и труда, более 8 тыс. жителей области назначили выплату на 9,9 тыс. детей от трех до семи лет.

Саратовцам назначили выплаты на детей от трех до семи лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Саратовцам назначили выплаты на детей от трех до семи летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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