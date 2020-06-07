Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 июня: число зараженных в Саратове перевалило за тысячу
Последние новости по коронавирусу в Саратове на 7 июня — заразились еще 98 человек.
Оперативный штаб сообщил, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3 651 человека.
Выздоровело 1 547 человек, из них за последние сутки — 85. Известно пока о 36 скончавшихся.
Среди районов Саратовской области по числу заразившихся лидирует областной центр. Здесь уже более тысячи человек. На втором месте Балаковский район, на третьем — Энгельсский.
Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Согласно данным федерального штаба, Саратовская область наравне с Республикой Тыва занимает 21-е место в России по суточному приросту.
Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, также зараженный коронавирусом, переведен из реанимации в обычную палату.
Мукаддаса Бибарсова перевели в обычную палатуФото: с личной страницы в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU