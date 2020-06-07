2020-06-06T18:32:50+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 июня: число зараженных в Саратове перевалило за тысячу

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 7 июня
Екатерина Семенова
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В Саратове больше тысячи зараженных коронавирусомВ Саратове больше тысячи зараженных коронавирусомФото: Екатерина Семенова
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Последние новости по коронавирусу в Саратове на 7 июня — заразились еще 98 человек.

Оперативный штаб сообщил, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3 651 человека.

Выздоровело 1 547 человек, из них за последние сутки — 85. Известно пока о 36 скончавшихся.

Среди районов Саратовской области по числу заразившихся лидирует областной центр. Здесь уже более тысячи человек. На втором месте Балаковский район, на третьем — Энгельсский.

Распространение коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Согласно данным федерального штаба, Саратовская область наравне с Республикой Тыва занимает 21-е место в России по суточному приросту.

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, также зараженный коронавирусом, переведен из реанимации в обычную палату.

Мукаддаса Бибарсова перевели в обычную палату Фото: с личной страницы в соцсети.

Мукаддаса Бибарсова перевели в обычную палатуФото: с личной страницы в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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