Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 июня: число зараженных в Саратове перевалило за тысячу

Последние новости по коронавирусу в Саратове на 7 июня — заразились еще 98 человек.

Оперативный штаб сообщил, что с начала пандемии коронавирус был выявлен у 3 651 человека.

Выздоровело 1 547 человек, из них за последние сутки — 85. Известно пока о 36 скончавшихся.

Среди районов Саратовской области по числу заразившихся лидирует областной центр. Здесь уже более тысячи человек. На втором месте Балаковский район, на третьем — Энгельсский.

Распространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Согласно данным федерального штаба, Саратовская область наравне с Республикой Тыва занимает 21-е место в России по суточному приросту.

Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов, также зараженный коронавирусом, переведен из реанимации в обычную палату.

Мукаддаса Бибарсова перевели в обычную палатуФото: с личной страницы в соцсети.

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