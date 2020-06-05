Черешня в Саратове: Где купить, хранить и как есть

Роспотребнадзор по Саратовской области дал рекомендации по выбору черешни.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, есть несколько важных правил, которые нужно соблюдать при выборе ягод.

Где купить и как выбрать

Самое главное: черешню следует покупать только на легальных рынках. При этом лучше всего там, где есть лаборатория, которая следит за качеством. Продавцы обязаны по первому требованию предоставить документы на продукт.

- Приобретать ягоды на стихийных рынках, или «с рук» не стоит, — отметили в Роспотребнадзоре.

Покупать ягоды нужно только на стационарных рынках или в магазинах. Не с рукФото: Павел КЛОКОВ

Хорошие ягоды — чистые, гладкие, без вмятин, с глянцевым блеском. Ее мякоть плотная и упругая. Роспотребнадзор советует выбирать черешню с зелеными эластичными плодоножками, что говорит о недавнем сборе урожая.

Известно, что черешня желтого и розового цвета более нежная, с кисло-сладким вкусом, а темно-красные — сладкие и терпкие.

После покупки черешню обязательно нужно промыть, чтобы избежать отравления и попадания в организм паразитов.

- Никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке, — призывает Роспотребнадзор.

Следует внимательно выбирать черешню перед покупкойФото: Павел КЛОКОВ

Как мыть и хранить

Роспотребнадзор дает рекомендации, как мыть ягоды.

- Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей проточной воды, выбирая рукой мусор. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите черешню. Если перед мытьем хвостик ягоды был удален, съесть ее надо особенно быстро, ягоды, вымытые вместе с черешком могут храниться дольше, даже при комнатной температуре, — советуют специалисты.

Долго черешня не хранится, но в холодильнике, упакованная в бумажный пакет или пластиковый контейнер, продержится до десяти дней. Перед этим мыть ее не надо. При этом хранить черешню следует подальше от яблок и бананов.

Специалисты рассказали, как сохранить свежесть черешниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чем полезна и вредна

Черешня обладает как плюсами, так и минусами. Любимое многими лакомство способно принести вред, если не знать о его особенностях.

У черешни приятный вкус, большое содержание витаминов А и С, клетчатки, в составе есть полезные элементы: K, Mg, Ph, Fe. Ягоды полезны гипертоникам, людям с анемией и запорами. При этом черешня малокалорийна.

Плодоножки также обладают целебными свойствами. Отвар или настойка из них имеет мочегонные свойства и ускоряет обмен веществ.

Ягоды бывают разными - по цвету и вкусуФото: Алексей БУЛАТОВ

Однако есть и минусы. Злоупотребление черешней приведет к диарее — для этого хватит всего 300-400 граммов. Также не следует есть сладкие сорта при диабете, а яркие — при аллергии. Воздержаться от ягод следует и тем, кто страдает гастритом острого типа с повышенной кислотностью.

Употребление черешни сразу после еды способно вызвать повышенное газообразование и несварение.

Для малышей опасна косточка черешни, ведь ребенок может ее случайно вдохнуть.

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