Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 июня 2020 года: с Новоузенского района сняли карантин
За сутки стало известно о еще 94 случаях выявления COVID-19 в Саратовской области. Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 5 июня 2020 года. Был снят карантин с Новоузенского района.
Постановление правительства об открытии Новоузенского района
Итого в регионе зарегистрировано 3 457 случаев коронавируса.
Карта распространения коронавируса на 4 июняФото: Ольга Симонова
Выздоровели 1 404 человека, скончались — 35.
В саратовской городской больнице №1 имени Ю.Я. Гордеева выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса. Как «ковидный» госпиталь медучреждение начало работать с 20 мая, было развернуто 60 коек.
Из больницы №1 Саратова выписан первый выздоровевший от коронавируса
Продолжается прием детей в дежурные группы при детских садах Саратова. На утро 4 июня родители привели 2 155 малышей. Всего работают 220 таких групп.
Специалисты Госжилинспекции рассказали, что сотрудников газовых служб необходимо пускать в квартиру для проверки, несмотря на режим самоизоляции.
Масочный режим в регионе могут продлить надолго, даже если другие ограничения уже снимут.
Масочный режим никто пока отменять не собираетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Родственники граждан, скончавшихся от коронавируса, смогут получить единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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