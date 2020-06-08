2020-06-05T15:15:24+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 июня 2020 года: с Новоузенского района сняли карантин

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 5 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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Новоузенский район теперь открытНовоузенский район теперь открытФото: Екатерина Семенова
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За сутки стало известно о еще 94 случаях выявления COVID-19 в Саратовской области. Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 5 июня 2020 года. Был снят карантин с Новоузенского района.

Постановление правительства об открытии Новоузенского района

Постановление правительства об открытии Новоузенского района

Итого в регионе зарегистрировано 3 457 случаев коронавируса.

Карта распространения коронавируса на 4 июня Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса на 4 июняФото: Ольга Симонова

Выздоровели 1 404 человека, скончались — 35.

В саратовской городской больнице №1 имени Ю.Я. Гордеева выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса. Как «ковидный» госпиталь медучреждение начало работать с 20 мая, было развернуто 60 коек.

Из больницы №1 Саратова выписан первый выздоровевший от коронавируса

Из больницы №1 Саратова выписан первый выздоровевший от коронавируса

Продолжается прием детей в дежурные группы при детских садах Саратова. На утро 4 июня родители привели 2 155 малышей. Всего работают 220 таких групп.

Специалисты Госжилинспекции рассказали, что сотрудников газовых служб необходимо пускать в квартиру для проверки, несмотря на режим самоизоляции.

Масочный режим в регионе могут продлить надолго, даже если другие ограничения уже снимут.

Масочный режим никто пока отменять не собирается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масочный режим никто пока отменять не собираетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Родственники граждан, скончавшихся от коронавируса, смогут получить единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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