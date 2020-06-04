Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 июня 2020 года: регион вышел на плато

Последние новости по коронавирусу в Саратове на 4 июня 2020 года: заразились еще 94 человека.

Как сообщил утром 3 июня оперативный штаб Саратовской области, всего зарегистрировано 3 363 заразившихся с начала пандемии.

В Балаковском районе сразу 27 новых случаев заражения. Это сразу вывело район на второе место в области.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 3 июня

Стало известно о еще одном погибшем от коронавируса — 77-летнем мужчине, страдавшем тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

На традиционном брифинге в Минздраве заместитель руководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева, можно осторожно говорить о выходе заболеваемости в регионе на плато.

Скончался еще один зараженный коронавирусом пациент

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.