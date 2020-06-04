2020-06-03T17:07:38+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 4 июня 2020 года: регион вышел на плато

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратове на 4 июня 2020 года
Екатерина Семенова
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На брифинге в Минздраве было озвучено, что регион вышел на платоНа брифинге в Минздраве было озвучено, что регион вышел на плато
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Последние новости по коронавирусу в Саратове на 4 июня 2020 года: заразились еще 94 человека.

Как сообщил утром 3 июня оперативный штаб Саратовской области, всего зарегистрировано 3 363 заразившихся с начала пандемии.

В Балаковском районе сразу 27 новых случаев заражения. Это сразу вывело район на второе место в области.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 3 июня

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 3 июня

Стало известно о еще одном погибшем от коронавируса — 77-летнем мужчине, страдавшем тяжелым сердечно-сосудистым заболеванием.

На традиционном брифинге в Минздраве заместитель руководителя Роспотребнадзора Надежда Матвеева, можно осторожно говорить о выходе заболеваемости в регионе на плато.

Скончался еще один зараженный коронавирусом пациент

Скончался еще один зараженный коронавирусом пациент

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ИСТОЧНИК KP.RU

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