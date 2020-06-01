Полицейские спасли ребенка из охваченной огнем квартиры в Саратове

В Саратове полицейские спасли из запертой горящей квартиры восьмилетнего ребенка.

Касым Мухаев и Иван Гриценко услышали треск и увидели дым на балконе многоэтажки во 2-м Овсяном проезде.

Правоохранители позвонили в экстренные службы, а сами помчались спасать людей.

- Подъезд был открытый, забежали на третий этаж. Стали сразу эвакуировать людей из ближайших квартир. В квартире, где было возгорание, никто не открывал, — рассказали спасители.

При этом жильцы соседней квартиры своими силами пытались потушить пожар.

Зайти в охваченную дымом квартиру правоохранители не могли, она была заперта снаружи. С помощью подручных средств они начали взламывать дверь, когда услышали крики оттуда. К этому моменту огонь уже захватил стены и полбалкона, а дым распространился по всей площади жилья.

- Ребенок был полностью в дыму и побежал в комнату. Я его за руку поймал и вытащил, а после передал соседям, — поделился рассказом один из героев-полицейских.

Сам восьмилетний мальчик в тот день получил ожог горла, а потом лечился в больнице.

Отец школьника Алексей Трубочкин поблагодарил полицейских за спасение сына.

Никто из людей во время возгорания не пострадал. До приезда пожарных отважные стражи порядка смогли локализовать очаг возгорания.

Руководство главка приняло решение наградить сотрудников за героический поступок.

Но самую главную награду они получили — по словам правоохранителей, это «спасибо» от ребенка, жизнь которого они спасли.

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