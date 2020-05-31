Строители тротуаров в Саратове готовы высаживать деревья при поддержке жителей

В поселке Улеши Заводского района Саратова местные жители продолжают борьбу за зеленые насаждения.

Ранее «КП-Саратов» писала, что вдоль улицы Чернышевского не осталось деревьев. При ремонте тротуаров их вырубили, не предусмотрев даже места для высадки новых. Это вызвало возмущение горожан, которым теперь негде даже укрыться от зноя.

Жители прячутся от зноя под рекламными щитами. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

- Улица Чернышевского — максимально загруженная транспортная артерия. Те дома, которые в непосредственной близости от нее, страдают первыми, на остановке просто пустыня, — сообщает общественный совет на своей странице в соцсети Instagram.

В связи с этим общественный совет поселка запустил голосование, где каждый может выразить мнение — нужны ли деревья на улице Чернышевского. Сейчас 92% высказались «за» и только 8% «против».

Большинство жителей Улешей хотят высадки деревьев. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

Один из горожан, активист, который не раз привлекал внимание к проблеме нехватки деревьев, создал даже схему их возможной высадки. Представители подрядной организации «СМУ-3 «СаратовАвтоДор» уже откликнулись на это. Они заявили о готовности присоединиться к высадке деревьев.

Схема рассадки деревьев вдоль улицы Чернышевского. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

- Мы как подрядчики по ремонту тротуаров на данном участке с удовольствием примем участие в этом начинании и предлагаем только указать нам желаемые места высадки деревьев и какие деревья хотели бы высадить. Подготовка этих мест, высадка деревьев и приобретение деревьев с большим удовольствием берем на себя! — написали они от имени организации в комментариях под постом.

Подрядчик готов высадить деревья на улице Чернышевского. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

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