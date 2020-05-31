2020-05-31T12:43:15+03:00
Общество

Строители тротуаров в Саратове готовы высаживать деревья при поддержке жителей

В Улешах активист подготовил схему высадки зеленых насаждений [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Вдоль улицы Чернышевского практически не осталось деревьев. Фото из Instagram общественного совета поселка УлешиВдоль улицы Чернышевского практически не осталось деревьев. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши
Изменить размер текста:

В поселке Улеши Заводского района Саратова местные жители продолжают борьбу за зеленые насаждения.

Ранее «КП-Саратов» писала, что вдоль улицы Чернышевского не осталось деревьев. При ремонте тротуаров их вырубили, не предусмотрев даже места для высадки новых. Это вызвало возмущение горожан, которым теперь негде даже укрыться от зноя.

Жители прячутся от зноя под рекламными щитами. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

Жители прячутся от зноя под рекламными щитами. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

- Улица Чернышевского — максимально загруженная транспортная артерия. Те дома, которые в непосредственной близости от нее, страдают первыми, на остановке просто пустыня, — сообщает общественный совет на своей странице в соцсети Instagram.

В связи с этим общественный совет поселка запустил голосование, где каждый может выразить мнение — нужны ли деревья на улице Чернышевского. Сейчас 92% высказались «за» и только 8% «против».

Большинство жителей Улешей хотят высадки деревьев. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

Большинство жителей Улешей хотят высадки деревьев. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

Один из горожан, активист, который не раз привлекал внимание к проблеме нехватки деревьев, создал даже схему их возможной высадки. Представители подрядной организации «СМУ-3 «СаратовАвтоДор» уже откликнулись на это. Они заявили о готовности присоединиться к высадке деревьев.

Схема рассадки деревьев вдоль улицы Чернышевского. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

Схема рассадки деревьев вдоль улицы Чернышевского. Фото из Instagram общественного совета поселка Улеши

- Мы как подрядчики по ремонту тротуаров на данном участке с удовольствием примем участие в этом начинании и предлагаем только указать нам желаемые места высадки деревьев и какие деревья хотели бы высадить. Подготовка этих мест, высадка деревьев и приобретение деревьев с большим удовольствием берем на себя! — написали они от имени организации в комментариях под постом.

Подрядчик готов высадить деревья на улице Чернышевского. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

Подрядчик готов высадить деревья на улице Чернышевского. Скриншот из Instagram общественного совета поселка Улеши

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратове завтра нельзя будет купить алкоголь
Предварительное голосование в Саратове проходит с соблюдением всех мер безопасности
Отключена вода на шести улицах Саратова
На проблемном доме в Саратове, где уже разбились несколько человек, снова играют подростки
В Саратове девушка лишилась денег, поверив мужчине
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратове обанкротили бывшего депутата гордумы
Энергетики на сутки закрыли движение по улице Чернышевского
Саратовская область заняла восьмое место в России по приросту заразившихся коронавирусом
В Саратове начинаются опрессовки, несмотря на продолжение самоизоляции
Три человека погибли в столкновении «Гранты» с МАЗом под Саратовом
На трассе под Саратовом сгорела «Лада» с водителем и пассажиром
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 31 мая 2020 года: резкий скачок заболевания
Последний день весны в Саратове пройдет с сильным ветром
Четыре человека пострадали во врезавшемся в столб Chevrolet в Саратове
В Саратове мотоциклист сбил на тротуаре женщину
Водитель Renault попал в больницу после съезда в кювет под Саратовом
Пассажиров трамваев и троллейбусов в Саратове собираются обязать оплачивать проезд при входе
Мэр Саратова планирует связать Заводской и Ленинский районы велосипедным маршрутом
Володин пообещал найти 500 млн рублей на оборудование для инфекционного центра в Саратове
Саратовцев предупреждают о шквалистом ветре, ливнях и грозе в воскресенье
Женщину и ребенка эвакуировали из горящей двухэтажки в Ртищеве
В Саратове рецидивист избил сельчанина и отобрал телефон с 23 тыс. рублей
В Саратове под окнами девятиэтажки нашли погибшего мужчину
Депутат ГД Панков поручил оказать помощь жительнице Балаково Татьяне Яшкиной
Волейболистка Свистина: В балаковском клубе мне назвали такую сумму контракта, что моя русская душа развернулась
В Саратове мужчина лишился денег, побывав в незнакомой компании
Народный артист России Евгений Бикташев отмечает день рождения